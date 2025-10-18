قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب نتنياهو بعدم اعتقاله

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائها الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت فيما يتصل بحرب الإبادة على غزة.

وفي حكم تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وجدت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار القادة من حركة حماس الفلسطينية، لكنها أسقطت تلك المذكرات بعد وفاتهم.

وأثارت مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وجالانت غضبا في إسرائيل وأيضا في الولايات المتحدة، التي فرضت منذ ذلك الحين عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو القرار بأنه "قرار معاد للسامية"، كما وصفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأنه "يثير الغضب".

ورفضت المحكمة هذا الطلب في 16 يوليو، قائلة إنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء أوامر الاعتقال أثناء نظر الطعن في الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، طلبت إسرائيل الإذن باستئناف هذا الحكم، لكن القضاة قضوا بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قضية قابلة للاستئناف".

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في حكم معقد يقع في 13 صفحة: "إن الغرفة ترفض الطلب".

المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال الإبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

جيران عبدالرحمن ضحية شبرا الخيمة

الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران

ترشيحاتنا

ترامب

مدان بالإباحية والسرقة.. ترامب يخفف الحكم بحق نائب كونجرس

الجيش الاوكراني

روسيا تعلن مقتـ.ل أكثر من 1500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

بالصور

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد