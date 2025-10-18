المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب نتنياهو بعدم اعتقاله

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائها الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت فيما يتصل بحرب الإبادة على غزة.

وفي حكم تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وجدت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار القادة من حركة حماس الفلسطينية، لكنها أسقطت تلك المذكرات بعد وفاتهم.

وأثارت مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وجالانت غضبا في إسرائيل وأيضا في الولايات المتحدة، التي فرضت منذ ذلك الحين عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو القرار بأنه "قرار معاد للسامية"، كما وصفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأنه "يثير الغضب".

ورفضت المحكمة هذا الطلب في 16 يوليو، قائلة إنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء أوامر الاعتقال أثناء نظر الطعن في الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، طلبت إسرائيل الإذن باستئناف هذا الحكم، لكن القضاة قضوا بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قضية قابلة للاستئناف".

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في حكم معقد يقع في 13 صفحة: "إن الغرفة ترفض الطلب".