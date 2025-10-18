قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"فاروق": إطلاق خطة شاملة لضمان موسم ناجح لزراعة محصول القمح

القمح
القمح
شيماء مجدي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 269 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، نظيره الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه وزير الزراعة والسيادة الغذائية، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، كما استقبل فاروق، "بريك آريان"، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في المنظمة، كذلك استقبل أيضا بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" (IFAD)،  بهدف متابعة وتقييم المشروعات التي ينفذها الصندوق في مصر.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق خطة شاملة لضمان موسم ناجح لزراعة محصول القمح هذا العام، لافتا إلى أنه من المستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان هذا الموسم، كما شارك  فاروق في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عُقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، كذلك شارك أيضا في انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه" تحت شعار "الابتكار في مواجهة التحديات المائية".

وشارك الوزير، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، كما شهد أيضا، حفل تخرج الدفعة الأولى، من مدرسة أبوزعبل للتلمذة والتنمية الصناعية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ووجه الوزير  بإطلاق مجموعة من القوافل البيطرية والإرشادية الشاملة إلى المربين بمحافظة المنوفية حيث تم فحص وعلاج 3700 رأس ماشية وطائر.

فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ختام  أعمال المنتدى رفيع المستوى حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في إفريقيا، والذي عُقد بالقاهرة، كما اختتم مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة السابعة للمدرسة الصيفية في محافظة مطروح، والتي نظمها المركز تحت شعار "نحو مصادر مياه غير تقليدية مستدامة"، كذلك شهد المركز، تجربة تشغيل ناجحة لأحد أحدث أجهزة الاستكشاف الجيوفيزيائي متعددة الأبعاد (Syscal Pro)، فضلا عن كابل متطور لدراسات التربة،  من إنتاج كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة.

بينما استقبلت محطة البحوث الزراعية بسخا في محافظة كفر الشيخ، التابعة لمركز البحوث الزراعية وفود رفيعة المستوى من الدول المشاركة في فعاليات منتدى الأرز الأفريقي، كذلك كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن جهود تقديم الرعاية التناسلية وخدمات التحسين الوراثي للماشية، خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات الملقحة اصطناعيًا خلال سبتمبر 49,975 رأس ماشية.
ونفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، نحو  2540 نشاط إرشادى متنوع مابين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية، وأيام حقل، فى نطاق 302 مركز إرشادى إستفاد منها نحو 63500 من المزارعين وأسرهم بمختلف المحافظات، كما كشفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن  أبرز جهود وأنشطة الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتطهير المساقي، ودعم المواطنين والتيسير على المنتفعين.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بمحاضرة في معرض اجرواليكس، بعنوان "اﻟﻐذاء اﻵﻣن…ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻌرﻓﮫ ﻋن ﻣﺗﺑﻘﯾﺎت اﻟﻣﺑﯾدات وﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ"، كما شارك أيضا في جلسة حوارية بمؤتمر الزراعة والغذاء بعنوان "الطريق نحو المستقبل:تنمية مستدامة وصادرات تنافسية" وذلك فى إطار الدور الحيوى الذى تقوم به منظومة سلامة الغذاء فى دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، كما شهد المعمل أيضا ختام فاعليات بعثة الإتحاد الأوروبى لإجراء أعمال المراجعة وتقييم النظام الرقابي على متبقيات المبيدات فى بعض المحاصيل الزراعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما بلغ إجمالى عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 4516 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

الزراعة وزارة الزراعة وزير الزراعة

