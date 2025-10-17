قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 23 عاما من الطلاق .. أسير فلسطيني يعيد الزواج من زوجته مرة ثانية
استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
السياحة والآثار تشارك في رعاية فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

وزارة السياحة والآثار تشارك في مهرجان الجونة
وزارة السياحة والآثار تشارك في مهرجان الجونة
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم الفعاليات الفنية والثقافية التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، وترسيخ دور القوى الناعمة في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب، قامت الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالمشاركة في رعاية فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2025، والتي انطلقت مساء أمس وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”.

وتأتي رعاية الوزارة لهذا الحدث الفني الدولي في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى إبراز المقومات السياحية المتنوعة لمصر، والترويج لوجهاتها ومدنها السياحية المتميزة، لاسيما مدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر، باعتبارهما من أبرز المقاصد السياحية الجاذبة لما تتمتعان به من طبيعة خلابة وبنية تحتية متطورة تُمكّنهما من استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وأكد المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي شارك في حفل الافتتاح، إلى حرص الهيئة على أن تكون ضمن رعاة هذا المهرجان باعتباره أحد المهرجانات السينمائية الهامة التي تساهم في تسليط الضوء على مصر سياحياً وفنياً وثقافياً بما يتضمنه من فاعليات ثرية وحضور كبير من صناع الفن والسينما من مختلف دول العالم ليكون وسيلة دعاية سياحية لمحافظة البحر الأحمر بصفه عامة ولمدينة الغردقة والجونة بصفه خاصه وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة.

كما أوضح أن رعاية الهيئة لمثل هذه المهرجانات تأتي من منطلق إيمانها بدور القوي الناعمة في دعم وتنشيط الحركة السياحية وتعزيز التواصل بين الشعوب؛ حيث أن السياحة والثقافة والفن تساهم في التقريب بين الشعوب والتعرف على ثقافات بعضهم البعض. 
 

