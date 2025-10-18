بدء توافد أعضاء مجلس الشيوخ الجدد على حضور الجلسة الافتتاحية.. صور

بدأ، منذ قليل، توافد أعضاء مجلس النواب الجدد، تمهيدا لانطلاق الفصل التشريعي الثاني للمجلس بعد قليل.

ومن المقرر أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، في الجلسة التي يترأسها الدكتور محمد أبو العلا اكبر الاعضاء سنا.

يعقد مجلس الشيوخ اليوم السبت، جلسته الافتتاحية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك بعد ما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥.

ومع إنعقاد أولى جلسات مجلس الشيوخ ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ.

تشكيل اللجان النوعية

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومى.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.