رسائل وطنية من مجلس الشيوخ الجديد: النواب يتعهدون بدعم الجمهورية الجديدة

في مشهد يعكس روح المسؤولية الوطنية والانتماء للدولة المصرية، أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الحالية من عمر الوطن تتطلب التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وشدد المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، على أن قضايا وهموم المواطنين ستكون في صدارة اهتماماته داخل المجلس، مؤكداً أن القيادة السياسية تبذل جهوداً مضنية لتحسين حياة المصريين، وأن هذه الجهود تحتاج إلى تضافر مؤسسات الدولة كافة لتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة قوية وعصرية.

وأوضح رشاد، عقب تسلّمه كارنيه العضوية، أن عضوية مجلس الشيوخ تمثل شرفاً وطنياً ومسؤولية كبرى، متعهداً بأن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية، وأن يساهم بفكره وخبرته في دعم التشريعات والسياسات التي تخدم التنمية والمواطن على حد سواء.

ومن جانبه، وجّه المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، مؤكداً أن قرار تعيينه بالمجلس يمثل “وسام فخر وتكليف وطني” يضعه على عاتقه لخدمة الوطن، مضيفاً: «سنعمل بكل جهد وإخلاص لنكون عند حسن ظن القيادة السياسية والمواطن المصري».

كما أكد المستشار محمد الأجرود، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «إذا كان محمد علي هو من أسس مصر الحديثة، فإن الرئيس السيسي هو من بنى مصر المعاصرة التي ننعم بها اليوم في ظل دولة قوية ومستقبل واعد».

واتفق الأعضاء الثلاثة على أن مجلس الشيوخ يمثل أحد ركائز دعم الجمهورية الجديدة، عبر دوره في إثراء الحياة النيابية وصياغة تشريعات تدعم الاستقرار والتنمية، مؤكدين التزامهم الكامل بالعمل المشترك من أجل تعزيز مكانة الدولة المصرية ودعم المواطن في قلب أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.