الأجرود: الرئيس السيسي بنى الدولة المعاصرة كما أسس محمد علي مصر الحديثة

أكد المستشار محمد الأجرود، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن، أن المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم مسيرة التنمية والبناء واستكمال الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وأشار "الأجرود" في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم علي هامش استخراج الكارنيه العضوية، إلى أهمية استكمال حزمة التشريعات الوطنية التي تتواكب مع متطلبات العصر الحديث وتُعزز من قدرات الدولة المصرية في مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتحقيق هذه الأهداف الوطنية.

وأضاف الاجرود، أن الفضل الكبير في الطفرة التنموية والعمرانية الشاملة التي تشهدها مصر اليوم يعود إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: “إذا كان محمد علي هو من أسس مصر الحديثة، فإن الرئيس السيسي هو من بنى مصر المعاصرة التي ننعم بها اليوم في ظل دولة قوية ومؤسسات راسخة ومستقبل واعد.”