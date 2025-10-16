عبد السند يمامة يشكر الرئيس السيسي: عازمون على تقديم رؤي تناسب الجمهوريه الجديدة

تقدم النائب عبد السند يمامه عضو مجلس الشيبوخ لرئيس حزب الوفد بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بثقة سيادته بالتعيين في مجلس الشيوخ، مؤكدا بانها شرف كبير ، واستمرارا لمسيرة حزب الوفد في الدفاع عن الثوابت الوطنية ، موضحا بان الجميع وعلي راسهم حزب الوفد وابناؤة في خندق واحد تحت لواء الوطن لمواجهة التحديات ولاستمرار مسيرة البناء التي يقودها الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريحات علي هامش حفل الاستقبال الذي نظمته الامانه العامه لمجلس الشيوخ بان حزب الوفد ونوابة ورئيسة عازمين علي تقديم رؤي تناسب الجمهوريه الجديدة ، وتتماشي مع الاستراتيجيه الوطنيه التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالوطن وبناء دولة وطنية حديثه .

ولفت يمامة إلى أن مجلس الشيوخ الغرفة الثانيه من التشريع قدم دور بارز في الفصل التشريعي الاول ، وسنقدم درو اكبر في المساهمه التشريعية والنيابيه في الفصل التشريعي الثاني بما يساهم في استكمال البنيان التشريعي وطرح دراسات ومشروعات وافكار وحلول قابلة للتنفيذ ، سيكون لها مردود كبير علي حياة المواطن .

ووجه يمامة الشكر للرئيس السيسي وللدولة المصرية معاهداً علي استكمال رسالته تحت القبة في الدفاع عن مقدرات الوطن ، والحفاظ علي الثوابت الوطنية التي تربينا عليها ، ورسختها القيادة السياسه .