بعد تعيينها من الرئيس.. سحر نصر تتسلم كارنيه عضوية الشيوخ

تسلمت سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، وذلك بمقر المجلس، استعدادًا لبدء مهامها البرلمانية ضمن تشكيل المجلس في دور الانعقاد الجديد، ويأتي انضمام سحر نصر إلى مجلس الشيوخ في إطار تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن قائمة الشخصيات العامة التي تمثل كوادر وفكرية مؤثرة في المجتمع.

صرّح المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٥, ليكتمل بذلك تشكيل المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وأوضح "عتمان" أن الأمانة العامة في سبيلها لطباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر انطلاقه في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس القادم 16 أكتوبر الجاري، بمقر المجلس الحالي في التحرير.

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس الشيوخ على تيسير الإجراءات التنظيمية للأعضاء الجدد، بما يضمن سرعة مباشرتهم لمهامهم النيابية بمجرد أداءهم اليمين الدستورية.

و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.