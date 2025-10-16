قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 4 أشخاص.. الأمن الكيني يطلق النار على مشيعي جنازة زعيم المعارضة | شاهد
مقتل 14 شخصا في معركة بالرصاص والسهام بين الجيش الإندونيسي ومتمردين
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة على طريق القصير - مرسى علم
مدبولي: لدي ثقة كاملة في شبابنا لإبهار العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أرقام صادمة لثروات المليارديرات العرب بعد آخر تحديث .. من الأغنى بينهم؟

مليارات
مليارات
أحمد أيمن

تتنافس دول الشرق الأوسط مؤخرًا في ترتيب ثروات المليارديرات، وتتصدر السعودية هذه القائمة بفارق كبير، حسب تقرير صحيفة سي إن إن الأمريكية، الذي رصد المليارديرات العرب الأثرياء وأوضاعهم المالية.

السعودية في مقدمة الأثرياء 

كشفت الإحصائيات الأخيرة أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية من حيث إجمالي ثروات المليارديرات لعام 2025. حيث بلغ مجموع ثروات 12 مليارديرًا سعوديًا حوالي 44.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 36.6% من إجمالي ثروات المليارديرات العرب. 

الأمير الوليد بن طلال يأتي في الصدارة بثروة تُقدّر بحوالي 15.4 مليار دولار، يليه سليمان الحبيب مؤسس مجموعة "الحبيب الطبية" بثروة تقارب 9.6 مليار دولار.

الإمارات في المرتبة الثانية

تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في القائمة، حيث يوجد بها نحو 6 مليارديرات بلغت ثرواتهم الإجمالية حوالي 27.4 مليار دولار. 

حسين سجواني، مؤسس شركة "داماك العقارية"، يعتبر أبرز هؤلاء المليارديرات بصافي ثروة بلغ 10.2 مليار دولار.

مصر تحتفظ بمركزها

مصر، التي تظل ضمن الدائرة الذهبية للمليارديرات، تضم خمسة مليارديرات تصل ثرواتهم المجمعة إلى حوالي 19.9 مليار دولار. 

يتصدر القائمة ناصيف ساويرس، المعروف بأنه أغنى رجل في مصر، بثروة تفوق 8 مليارات دولار. هناك أيضًا نجيب ساويرس وعدد من أفراد عائلته الذين يملكون استثمارات واسعة في مجالات متعددة.

لبنان وقطر

لبنان تضم نحو 6 مليارديرات، مع ثروة إجمالية تُقدَّر بـ 12.6 مليار دولار، ويتصدرها نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي بثروة تصل إلى 3.2 مليار دولار لكل منهما. 

أما قطر، فقد ارتفعت ثروات مليارديراتها إلى نحو 7 مليارات دولار، ويرجع النمو بشكل رئيسي إلى الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، الذي زادت ثروته من 3.9 إلى 5.2 مليار دولار منذ شهر مارس.

المغرب والجزائر

يتواجد في المغرب 3 مليارديرات، حيث تبلغ ثرواتهم الإجمالية نحو 5.3 مليارات دولار، وبزيادة قدرها 600 مليون دولار منذ شهر مارس. 

يتصدر القائمة المصرفي عثمان بنجلون وعائلته. بينما الجزائر تحتل المرتبة السابعة عربيًا، ويمثلها رجل الأعمال يسعد ربراب وعائلته بثروة تُقدَّر بـ 3 مليارات دولار.

سلطنة عمان تتزيل القائمة 

أما سلطنة عمان، فتختتم القائمة بملياردير واحد هو سُهيل بهوان، الذي ارتفعت ثروته بنحو 300 مليون دولار منذ مارس لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام تشير إلى حالة الثروات في العالم العربي وتأثير الأفراد المؤثرين في كل من هذه الاقتصادات، حيث أن استمرار نمو هذه الثروات وارتفاعها يعود إلى الجهود المستمرة في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ثروة المليارديرات العرب السعودية الإمارات مصر أغنى ملياردير عربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

أسبوع القاهرة للمياة

مركز بحوث الصحراء يحتفل بمرور 75 عامًا ويستعرض إنجازاته في أسبوع القاهرة للمياه 2025

لمعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك "أجرينا 2025"،

نيابة عن وزير الزراعة.. الصياد يفتتح المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك

الهلال الأحمر

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يشيد بجهود متطوعي الهلال الأحمر

بالصور

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد