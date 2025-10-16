إيفرتون يمدد عقد حارسه جوردان بيكفورد حتى 2029

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الخميس، تمديد عقد حارسه الدولي جوردان بيكفورد حتى صيف عام 2029، ليواصل الحارس الأول لمنتخب إنجلترا مسيرته الطويلة داخل جدران ملعب "جوديسون بارك"، الذي بات بمثابة بيته الثاني منذ انضمامه قبل أكثر من سبع سنوات.

وكان بيكفورد، البالغ من العمر 31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف إيفرتون في صيف 2017 قادمًا من نادي سندرلاند، ليصبح سريعًا أحد أعمدة الفريق الأساسية بفضل تألقه وثبات مستواه، حيث خاض منذ ذلك الحين 326 مباراة في مختلف البطولات، محافظًا على مكانه كأحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الصعيد الدولي، يُعد بيكفورد الحارس الأساسي لمنتخب إنجلترا منذ عام 2017، إذ دافع عن ألوان "الأسود الثلاثة" في 80 مباراة دولية، ونجح مؤخرًا في تحقيق إنجازٍ غير مسبوق بتسجيله رقمًا قياسيًا كأول حارس في تاريخ إنجلترا يحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية، ليعزز مكانته بين كبار الحراس في تاريخ الكرة الإنجليزية.

تصريحات بيكفورد بعد التجديد

وعقب إعلان تمديد عقده، أعرب بيكفورد عن سعادته الغامرة بهذه الخطوة، مؤكدًا في تصريحات لقناة النادي الرسمية: "أنا سعيد للغاية. هذا العقد الجديد يمنحني فرصةً لبناء إرثٍ حقيقي مع هذا النادي، والمضي قدمًا لتحقيق المكانة التي نطمح إليها جميعًا".

وأضاف: "إيفرتون نادٍ مميز جدًا بالنسبة لي. عندما انضممت إليه من سندرلاند كنت شابًا صغيرًا في بداية مسيرتي، وهنا نضجت وتطورت على المستويين الشخصي والمهني. لقد كانت رحلةً استثنائية بالنسبة لي ولعائلتي، ولا يمكنني وصف مدى ارتباطي بهذا المكان".

وتابع الحارس الدولي: "لقد لاحظ الجميع التطور الذي حققته على مر السنين، لكنني ما زلت ذلك الشاب الذي يعشق إبعاد الكرة عن الشباك. هذا النادي ساعدني كثيرًا على النمو كلاعب وكإنسان، وأنا بدوري بذلت كل ما أملك من جهدٍ لرد الجميل".

وشدد بيكفورد على أن أهم ما يسعى إليه هو تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير قائلاً: "كل ما أريده هو أن نفوز بالمباريات وأن أكون جزءًا من فريق يحقق النجاحات. لا يوجد شعور أجمل من رؤية جماهيرنا تغادر الملعب وهي سعيدة، لأنهم يبذلون الكثير من الوقت والمال لدعمنا، ورد الجميل لهم يكون بالأداء والانتصارات".

رحلة استقرار وتألق

منذ قدومه إلى إيفرتون، ارتبط اسم بيكفورد باستقرار الدفاع في الفريق، حيث قدم مستويات لافتة خلال فترات صعبة عاشها النادي، خاصة في المواسم الأخيرة التي شهدت صراعًا على البقاء في الدوري الممتاز.

ومع بداية الموسم الحالي 2025-2026، يبدو أن الفريق في طريقه لاستعادة توازنه، إذ يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعد مرور سبع جولات، مقدّمًا أداءً مقنعًا تحت قيادة مدربه شون دايش.

ويستعد "التوفيز" لمواجهة صعبة في الجولة الثامنة عندما يحل ضيفًا على مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، في اختبارٍ حقيقي لطموحات الفريق وحارسه المتألق، الذي يواصل كتابة فصل جديد من مسيرته المليئة بالثقة والإصرار داخل أحد أعرق أندية إنجلترا.