أول تعليق من سيف زاهر بعد تسلمه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ

علق الإعلامي والنائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، عن تسلّمه كارنيه عضوية المجلس، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز.

وكتب زاهر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "اليوم بداية صفحة جديدة من العطاء تحت قبة صرحٍ تشريعيّ عريق ..

سعدت اليوم بتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، أحمل في قلبي شعورًا عميقًا بالمسؤولية والفخر، وعزيمة صادقة على أن يكون العمل عنوان المرحلة القادمة، لما فيه الخير لمصر وأبنائها".

ومن ناحية أخرى أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أحد الأعضاء المئة الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين في مجلس الشيوخ، أن اختياره ضمن هذه الكوكبة من الشخصيات يمثل له شرفًا وسعادة كبيرة، مشيرًا إلى أن الثقة الرئاسية تكليف ومسؤولية تتطلب العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في لقاء مع إبراهيم عزت مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّه يتطلع إلى أن تكون هذه الدورة البرلمانية الجديدة خطوة ناجحة تواكب تطور الدولة المصرية في مختلف المجالات: "إن شاء الله تكون دورة جيدة، ونمضي بنفس السرعة التي تسير بها الدولة المصرية نحو التقدم والتطور الذي نلمسه جميعًا في الفترات الأخيرة".

وحول أسلوبه في العمل داخل المجلس، أكد سيف زاهر أن الصراحة والحماس اللذين عُرف بهما خلال عمله الإعلامي سيكونان حاضرين تحت قبة البرلمان أيضًا، موضحًا أن الدولة المصرية اليوم تشجع حرية التعبير عن الرأي وتقدّر وجهات النظر الصادقة التي تصب في المصلحة العامة.

وفي ما يتعلق بأولوياته داخل المجلس، أوضح الإعلامي الرياضي أنه يولي ملف تطوير الرياضة المصرية أهمية خاصة، قائلًا: "الرئيس السيسي تحدث في جلسات عديدة عن أهمية الرياضة وبناء البنية التحتية، ونحن الآن نمتلك هذه البنية، وما ينقصنا هو إعداد كوادر كبيرة مثل الدول المتقدمة رياضيًا، وأعتقد أن السنوات المقبلة ستشهد تحقيق ذلك."

وختم زاهر بالتأكيد على أن العلاقة بين الرياضة والسياسة تكاملية، إذ لا يمكن لأي وطن أن يتقدم دون كليهما، مشيرًا إلى أن الرياضة أصبحت لغة الشعوب المتقدمة، وأن الرياضيين والإعلاميين يمكن أن يكون لهم دور مؤثر في العمل النيابي والسياسي لخدمة الوطن.