حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
إيلون ماسك يلامس نصف تريليون دولار| هكذا وصل إلى ثروة تاريخية أعادت رسم خريطة الثراء العالمي
ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس
بدء دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة من مصر
روسيا .. تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الاحتلال: لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استعادة جثث المختطفين
شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس
رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس
قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول
السعودية.. بيان من وزارة الصحة بعد معلومات مضللة حول أدوية خافضة للكولسترول
إيلون ماسك يلامس نصف تريليون دولار| هكذا وصل إلى ثروة تاريخية أعادت رسم خريطة الثراء العالمي

أحمد العيسوي

في مشهد يعكس ديناميكية عالم الأعمال والتكنولوجيا، دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أول شخص تقترب ثروته الصافية من 500 مليار دولار، في سابقة لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل. ويعود الفضل في هذا الإنجاز غير المسبوق إلى الارتفاع الكبير في أسهم شركته "تسلا"، إلى جانب نجاحات شركاته الأخرى في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.

قفزة تاريخية في ثروة ماسك

وفقاً لمؤشر فوربس للمليارديرات، بلغت ثروة ماسك نحو 499.5 مليار دولار حتى مساء الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة. وجاء هذا الرقم القياسي مدفوعاً بارتفاع أسهم "تسلا" التي ارتفعت بنسبة 14% منذ بداية العام الجاري، وقفزت بنحو 4% خلال يوم واحد فقط، ما أضاف أكثر من 7 مليارات دولار إلى ثروته الشخصية.

خطة تعويضات ضخمة من "تسلا"

في خطوة تؤكد مكانة ماسك داخل الشركة، اقترح مجلس إدارة "تسلا" الشهر الماضي خطة تعويضات غير مسبوقة بقيمة تريليون دولار، ما يعكس الثقة المطلقة في قيادته خلال مرحلة تحاول فيها الشركة الانتقال من مجرد صانع سيارات كهربائية إلى لاعب رئيسي في ميادين الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

نجاحات أخرى.. من "سبيس إكس" إلى "إكس إيه آي"

ولم تتوقف إنجازات ماسك عند "تسلا"، فقد شهدت شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI نمواً لافتاً في تقييماتها خلال هذا العام، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في قيمة "سبيس إكس" الرائدة في مجال استكشاف الفضاء. هذه النجاحات المتزامنة عززت موقع ماسك كأحد أبرز العقول التي تعيد رسم مستقبل التكنولوجيا.

المنافسة على قمة الثراء العالمي

رغم تفوق ماسك الواضح، فإن قائمة فوربس أظهرت أيضاً استمرار المنافسة بين كبار رجال الأعمال. ويأتي الملياردير لاري إليسون، مؤسس "أوراكل"، في المرتبة الثانية بثروة بلغت نحو 351.5 مليار دولار، وهو فارق كبير يعكس المسافة التي صنعها ماسك لنفسه على قمة هرم الثراء العالمي.

إن وصول إيلون ماسك إلى هذه القمة المالية غير المسبوقة لا يقتصر على كونه رقماً قياسياً في عالم المليارديرات، بل يعكس تحوّلاً جوهرياً في طبيعة الثروة الحديثة، التي باتت ترتبط بالابتكار والتكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى. ومع استمرار صعود "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس إيه آي"، يبدو أن ماسك لا يكتفي بتحقيق أرقام مالية فلكية، بل يسعى لترسيخ إرثه كرائد يقود البشرية نحو مستقبل مختلف، تتداخل فيه السيارات الذكية مع الذكاء الاصطناعي، وتتحول فيه أحلام الفضاء إلى واقع ملموس.

