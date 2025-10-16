قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق نهائي بين الهلال وياسين بونو على التجديد

إسلام مقلد

في خطوة تؤكد استقرار مشروع نادي الهلال السعودي وتطلعاته للمواسم المقبلة، توصلت إدارة الزعيم إلى اتفاق نهائي مع الحارس المغربي ياسين بونو لتجديد عقده والاستمرار في الدفاع عن عرين الفريق خلال الفترة القادمة، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" الرياضية.

وجاء هذا التجديد بعد نجاح الإدارة في إقناع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بالبقاء مع الفريق، في رسالة واضحة على رغبة النادي في الحفاظ على قوامه الأساسي الذي قاده لتحقيق النجاحات المحلية والقارية.

منذ انضمامه إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من إشبيلية الإسباني، أصبح ياسين بونو أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، إذ خاض 99 مباراة في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 94 هدفًا، بينما خرج بشباك نظيفة في 38 مناسبة، وهي أرقام تعكس مدى تأثيره الكبير في استقرار الخط الخلفي للفريق.

بونو الذي لمع اسمه عالميًا في كأس العالم للأندية الأخيرة، قدّم أرقامًا استثنائية دفعت العديد من التقارير إلى وصفه بـ"السد المنيع"، إذ تصدّر قائمة أكثر الحراس تصديًا في البطولة بـ23 تصديًا، متفوقًا على أبرز حراس المرمى العالميين، كما تصدر قائمة التصديات من داخل منطقة الجزاء بـ15 تصديًا، بمعدل بلغ 3.75 تصدي في المباراة الواحدة.

هذا التألق اللافت أهّله للدخول ضمن قائمة المرشحين الأولية لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، بعدما حصل على تقييم بلغ 8.18 حسب موقع "سوفا سكور"، ليُصبح أحد أبرز الأسماء العربية التي تُنافس على الجوائز الفردية الكبرى في السنوات الأخيرة.

لكن في المقابل، يعيش الهلال بعض الصعوبات الفنية مع اقتراب مواجهة الاتفاق في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، إذ تلقى الفريق صدمة مزدوجة تمثلت في إصابة النجم البرازيلي مالكوم خلال التدريبات الأخيرة، وغياب القائد سالم الدوسري بسبب إصابة في الحوض تعرّض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي.

وتشير التقارير إلى أن لحاق الدوسري بمواجهة الاتفاق يبدو صعبًا للغاية، في حين تظل مشاركة مالكوم محل شك حتى اللحظات الأخيرة.

ومنذ وصول المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى الرياض، لعب الدوسري تسع مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة، بينما غاب عن ثلاث مواجهات فقط، كلها بسبب الإصابات التي لاحقته في بطولات مختلفة أبرزها كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.

على الجانب الإيجابي، استعاد الهلال أحد أهم أسلحته الهجومية، المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، الذي عاد إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب منذ 24 سبتمبر الماضي، ليُنعش آمال الجهاز الفني في تعويض الغيابات المؤثرة.

وقد شارك نونيز في أربع مباريات مع الفريق حتى الآن، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر، وسط توقعات بأن يكون له دور محوري في اللقاءات القادمة.

في سياق آخر، فاجأ الهلال جماهيره بخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، إذ أعلن النادي طرح تذاكر مواجهة السد القطري في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بأسعار مخفضة تبدأ من 57 ريالًا فقط، في لفتة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ68 لتأسيس النادي العريق، الذي يُعد أحد رموز الكرة السعودية والآسيوية.

ويتصدر الهلال مجموعته في البطولة الآسيوية بالعلامة الكاملة بعد جولتين برصيد 6 نقاط، بينما يحتل السد المركز السابع بنقطتين فقط، ما يجعل مواجهة “الزعيمين” المنتظرة في 21 أكتوبر المقبل على ملعب المملكة أرينا بالرياض، واحدة من أبرز اللقاءات المرتقبة في مشوار الفريق نحو اللقب القاري.

