قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كيف تصنع ثروة من الصفر؟| حكاية زوجين حولا آلاف الدولارات من الديون إلى ممتلكات تتجاوز 4 ملايين دولار

برينان شلاغباوم وزوجته
برينان شلاغباوم وزوجته
أحمد العيسوي

في عالم يرزح فيه كثيرون تحت وطأة القروض والديون، يبرز أحيانًا نموذج إنساني ملهم يثبت أن التغيير ممكن بالإرادة والانضباط. قبل عشر سنوات فقط، كان برينان شلاغباوم وزوجته إيرين غارقين في ديون ثقيلة بلغت أكثر من 304 آلاف دولار تشمل قروضًا دراسية وسكنية واستهلاكية. لكن اليوم، ورغم صغر سنهما، أصبحا مليونيرين بثروة تتجاوز 4 ملايين دولار، وهو إنجاز لم يأتِ بصدفة أو ميراث، بل عبر خطة محكمة وقرارات بسيطة، وصفها برينان بأنها "ساذجة في ظاهرها لكنها فعّالة إلى حد مذهل".

البداية من مواجهة الحقيقة

عام 2016، قرر الزوجان مواجهة الواقع القاسي. قاما بتحميل كشوف حساباتهما البنكية لثلاثة أشهر كاملة، ووضعا ميزانية صارمة تقوم على مبدأ "الصفر"، أي أن كل دولار له وجهة محددة، سواء لسداد دين أو ادخار أو استثمار. هذه الخطوة شكلت حجر الأساس لبناء مسار جديد.

الادخار في سن مبكرة.. مفتاح الحرية لاحقًا

يرى برينان أن أكبر خطأ يرتكبه الشباب هو الإنفاق المبالغ فيه في مقتبل العمر. لذلك، التزم هو وزوجته بادخار أكثر من 20% من دخلهما، وهو ما تطلب تضحيات كبيرة، لكنه منح لهما حرية أكبر في الثلاثينات، بدلاً من مطاردة أقساط القروض والفوائد.

القضاء على الديون.. الطريق إلى الاستثمار

في غضون خمس سنوات فقط، سدد الزوجان جميع ديونهما، بما فيها الرهن العقاري. وبهذا القرار، خفّضت نفقاتهما الشهرية بنسبة 40%، مما فتح الباب أمام استثمارات أوسع وأكثر فعالية.

خلق مصادر دخل جديدة

رغم عمله في شركة "ديلويت" كمحاسب قانوني، قرر برينان أن يبدأ مشروعًا جانبيًا، فأطلق منصة Budgetdog المتخصصة في التوعية المالية. هذا المشروع تحول لاحقًا إلى مصدر دخل أساسي واستثمار طويل الأجل عزز رحلتهما نحو الثراء.

مقاومة إغراءات "زحف النمط المعيشي"

على عكس كثيرين يرفعون مستوى إنفاقهم مع ارتفاع دخلهم، التزم الزوجان بإنفاق سنوي لا يتجاوز 60 ألف دولار منذ 2015، رغم أن دخلهما تضاعف ثلاث مرات. برينان يلخص ذلك بقوله: "لو أنفقنا أكثر كلما كسبنا أكثر، لكنا لا نزال في الديون".

الاستثمار الآمن.. الملل طريق الثروة

اعتمد الزوجان على صناديق المؤشرات مثل VTI وVXUS، متجنبين الاستثمارات عالية المخاطر. وبرأي برينان: "الاستثمار الممل قد يكون أكثر الطرق أمانًا لبناء الثروة على المدى الطويل".

الأتمتة.. للتخلص من العاطفة

العاطفة، برأي برينان، هي العدو الأكبر للاستثمار. لذلك، قاما بأتمتة استثماراتهما بالكامل أي استخدام التكنولوجيا لتجنب القرارات الانفعالية. ولم يستغرق منهما الأمر سوى 30 دقيقة شهريًا لمراجعة الوضع المالي، تاركين بقية العمل للنظام الآلي.

الاستمرارية.. السر الأعظم

يؤكد برينان أن النجاح لم يكن بفضل مشروع واحد أو ادخار مرتفع فقط، بل بفضل الاستمرارية. يقول: "نحن أثرياء لأننا بدأنا منذ عشر سنوات ولم نتوقف". هذه الاستمرارية حولت القرارات الصغيرة إلى ثروة ضخمة.

 

قصة برينان وإيرين ليست مجرد حكاية عن المال، بل عن الانضباط والالتزام برؤية طويلة المدى. ما بدى في البداية قرارات بسيطة وربما مملة، كان في الحقيقة خطة مدروسة لتحويل الديون الثقيلة إلى حرية مالية. رسالتهم للشباب واضحة.. الثراء ليس ضربًا من الحظ، بل نتيجة تراكمية لقرارات يومية ذكية واستمرارية لا تتوقف.

دولار مليونير الميزانية الديون أثرياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

الزمالك

تشطيب فيلا مقابل قيد لاعب.. وليد صلاح عبد اللطيف يكشف أزمة داخل قطاع الناشئين بالزمالك

شيكابالا

كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره

الأهلي

سعد شلبي يكشف كواليس استعدادات الأهلي للانتخابات

بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد