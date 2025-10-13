ترامب: الهند وباكستان ستعيشان في أجواء طيبة.. والعراق لا يعرف كيف يصرف ثروته النفطية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقات بين الهند وباكستان ستشهد مرحلة من "الأمور الطيبة"، مشيرًا إلى أن الدولتين تمتلكان "قائدين كبيرين" يمكنهما قيادة شعبيهما نحو الاستقرار والتعاون.

الاقتصاد العالمي

وأضاف ترامب، خلال كلمته بقمة شرم الشيخ للسلام، أن "إندونيسيا دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي"، مشيدًا بما وصفه بـ"الدور المتنامي" الذي يمكن أن تلعبه في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

وفي حديثه عن الأوضاع في العراق، قال الرئيس الأمريكي إن العراق يمتلك كميات ضخمة من النفط، لكن مشكلته الكبرى أنه لا يعرف كيف يصرف هذه الثروة بالشكل الصحيح، مؤكدًا أن سوء إدارة الموارد يمثل أحد أبرز التحديات أمام تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

وأكد ترامب أن المنطقة تمتلك إمكانيات هائلة، لكن المفتاح الحقيقي هو الإدارة الحكيمة للموارد والطاقة، والتعاون بين القادة لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.