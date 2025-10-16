اعتمدت وزارة السياحة والآثار رسميًا ضوابط أسعار الحج السياحي لعام 1447هـ/2026م، في إطار تنظيم موسم الحج وضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة لحجاج السياحة المصريين، بما يتماشى مع أحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

وأكدت الوزارة أن أسعار الحج السياحي هذا العام جاءت مخفضة عن الموسم الماضي بما يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه في البرنامج الواحد، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين دون المساس بجودة الخدمات المقدمة لهم.



بدء التسجيل في الحج السياحي 2026

تبدأ وزارة السياحة والآثار في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات المعتمدة اعتبارًا من 15 أكتوبر وحتى 30 من الشهر ذاته، على أن تجرى القرعة الإلكترونية العلنية يوم 4 نوفمبر المقبل لاختيار الحجاج في جميع المستويات.

كما شددت الوزارة على عدم السماح لمن سبق له التسجيل في قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم في قرعة وزارة السياحة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الوزارية العليا للحج لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

تنظيم شركات السياحة وضوابط التنفيذ

سمحت الضوابط للشركات السياحية بتنظيم رحلات الحج السياحي بشرط خلو سجلها من أي مخالفات قانونية أو قرارات وزارية تمنعها من العمل، كما أجازت تسجيل الارتباط العائلي بحد أقصى خمسة أفراد.

وفي حال وجود مانع شرعي أو قانوني يمنع السفر، يمكن استبدال المتقدمين بعد مراجعة اللجنة الفنية المختصة.

وأكدت الوزارة أن الشركات ملزمة بتنفيذ البرامج بالمستوى المتفق عليه دون تغيير، مع السماح فقط بالتعديل للأعلى داخل نفس المستوى دون زيادة في الأسعار.

خدمات إضافية خاصة بمستوى الخمس نجوم

سمحت الوزارة بتقديم خدمات إضافية في أسعار الحج السياحي لمستوى الخمس نجوم (أ) فقط، شريطة توقيع عقد واضح بين الشركة والحاج يحدد طبيعة الخدمات الإضافية وسعرها بدقة، مع إخطار الوزارة رسميًا بتفاصيلها.

وفي حال تلقي شكاوى من الحجاج بشأن الأسعار، تتولى الوزارة تقييم تلك الخدمات ومدى توافقها مع السعر المعلن.

تفاصيل أسعار برامج الحج السياحي 1447هـ

شملت ضوابط الوزارة ثلاثة مستويات رئيسية للبرامج: خمس نجوم، اقتصادي، وبري، وجاءت أسعار الحج السياحي كما يلي:

أولاً: مستوى الخمس نجوم

برنامج أبراج كدانة: 645 ألف جنيه – بعدد 2740 تأشيرة.

خمس نجوم (أ): 560 ألف جنيه – من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا.

خمس نجوم (ب): 500 ألف جنيه – من 250 وحتى 1250 مترًا – بعدد 5000 تأشيرة.

ثانيًا: المستوى الاقتصادي (طيران)

اقتصادي (أ): 285 ألف جنيه – حتى 1250 مترًا.

اقتصادي (ب): 265 ألف جنيه – من 1250 حتى 2000 متر – بعدد 17060 تأشيرة.

اقتصادي (ج): 245 ألف جنيه – مناطق العزيزية والنزهة والزاهر.

ثالثًا: المستوى البري

بري (أ): 250 ألف جنيه – حتى 1250 مترًا.

بري (ب): 240 ألف جنيه – حتى 2000 متر.

بري (ج): 220 ألف جنيه – مناطق العزيزية والنزهة والزاهر – بعدد 5700 تأشيرة.

شروط الإقامة والتنقل داخل المملكة

حددت الضوابط أن يكون الحد الأدنى للإقامة في المدينة المنورة ثلاث ليالٍ للمستوى الاقتصادي والبري، وليلة واحدة لمستوى الخمس نجوم. كما أكدت الوزارة أن جميع أسعار الحج السياحي تشمل الانتقالات الداخلية والإقامة الكاملة طوال فترة المناسك، على ألا تقل تصنيفات الفنادق عن ثلاث نجوم بالنسبة للمستويين الاقتصادي والبري.

معايير الجودة والسلامة في رحلات الحج

ألزمت الضوابط شركات السياحة باستخدام أتوبيسات حديثة موديل 2020 على الأقل، مزودة بجهاز تحديد السرعة ونظام G P S لضمان السلامة. كما شددت على ألا تتجاوز حمولة الأتوبيس 40 راكبًا. وأكدت الوزارة ضرورة التزام الشركات بعدم الدخول في تضامن مع شركات أخرى، مع حد أدنى 47 حاجًا لكل برنامج حج على نفس المستوى.

رقابة مشددة على الشركات المنظمة

وجه وزير السياحة والآثار بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة لـ الحج السياحي، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت مخالفتها للعقود أو الإخلال بحقوق الحجاج. كما تم التنبيه بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو الإعلانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج غير معتمدة، لتفادي عمليات النصب أو المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها المواطنون.

تحذير من التأشيرات غير المصرح بها

أكدت الوزارة أن الحجاج الحاصلين على تأشيرات لا تخولهم أداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم أو حماية قانونية من الوزارة، داعية الجميع إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة رسميًا من وزارة السياحة والآثار.

تنسيق كامل بين الجهات المعنية

أشارت الوزارة إلى عقد اجتماعات مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية وغرفة شركات السياحة، لوضع ضوابط دقيقة تضمن نجاح موسم الحج السياحي 1447هـ، وتحقيق أعلى درجات التنظيم والجودة في الخدمات المقدمة للحجاج.

التزام الدولة برفع كفاءة منظومة الحج

أكدت وزارة السياحة والآثار أن أسعار الحج السياحي هذا العام تعكس توازنًا بين التكلفة الفعلية وجودة الخدمة، مع استمرار الدولة في تطوير المنظومة لضمان راحة الحجاج المصريين منذ السفر وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.