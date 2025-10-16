لبيك اللهم لبيك.. شروط وإجراءت بعثة الحج الطبية

يشمل دور البعثة الطبية المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان في المملكة العربية السعودية ومسؤولياتها خلال موسم الحج، رعاية الحجاج المصريين من الناحية الوقائية والعلاجية وحماية البلاد من انتقال الأمراض المعدية.

ومن الضروري إيلاء عملية اختيار أعضاء هذه البعثة اهتماماً خاصاً نظراً لطبيعتها كمأمورية عمل.

وبناءً على توجيهات وزير الصحة والسكان، تم تشكيل لجنة دائمة تُعنى بوضع الضوابط والمعايير والاشتراطات اللازمة للبعثة الطبية للحج سنوياً، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في وزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك في إطار أهداف ورؤية الوزارة.

أولاً : الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين للتقدم للقرعة العلنية للبعثة الطبية : -

-1 أن يكون المرشح من العاملين المعينين بوزارة الصحة والسكان ووحداتها وهيئاتها والجهات التابعة ، وأن تكون مدة خدمته عشر سنوات على الأقل حتى ٢٠٢٦/٤/١ فيما عدا الأطباء والصيادلة تكون مدة خدمتهم خمس سنوات على الأقل في العمل حتى ٢٠٢٦/٤/١ .

2 - أن يكون المرشح على رأس العمل ولم يحصل على أية أجازات بدون مرتب أو العمل جزء من الوقت أو منتدب أو معار خارج وزارة الصحة والسكان أو وحداتها أو هيئاتها أو هيئة الرعاية الصحية أو الجهات التابعة خلال اخر خمس سنوات كما هو موضح بالإستمارة نموذج رقم .

3- أن تكون التقارير السرية للمتقدم للقرعة في الخمس سنوات الأخيرة بدرجة كفء بالنسبة للخاضعين للقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ ، وممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ كما هو موضح بالإستمارة نموذج رقم (۲) وذلك لمن يجبب تقرير سرى عنه.

4 - ألا يكون قد وقع على المتقدم للقرعة أية جزاءات في اخر خمس سنوات بخصم من الراتب كما هو موضح بالإستمارة نموذج رقم .(۲)

5- الإلتزام باستيفاء جميع البيانات في طلب الإلتحاق بعضوية البعثة الطبية الاستمارة نموذج رقم .(۲۰۱)

6- أن يكون المرشح سليم البنية وفى حالة صحية تمكنه من أداء أى أعمال يكلف بها ، وفي حال فوز المرشح بعضوية البعثة الطبية يتم الالتزام بتقديم شهادة لياقة صحية صادرة من احد المستشفيات المعنية بالكشف الطبي على الحجاج تفيد باللياقة الطبية لعضوية البعثة الطبية ، وفي حالة ورود الكشف الطبي يخالف ما ورد يتم استبعاد المرشح

7- أن يكون المتقدم للقرعة لم يسبق له الحج عن طريق بعثة وزارة الصحة والسكان من قبل ، وفي حالة ثبوت وجود سابقة حج للمتقدم يتم إستبعاده ويتم إحالته للشئون القانونية بالوزارة .

8- اذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة باستمارة الترشح يتم استبعاد المرشح حتى حال فوزه بعضوية البعثة ، ويعرض نفسة للمساءلة القانونية في هذا الصدد.

9- يتم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصادرة من السلطات السعودية ، كما يلتزم المتقدم باستيفاء اية مستندات مطلوبة للتأكد من توافر الاشتراطات التي تطلبها السلطات السعودية وحال عدم تقديم تلك المستندات يتم استبعاد المرشح حتى حال فوزه بعضوية البعثة.

المستندات المطلوبة للترشح : -

(۱) استمارة الترشح معتمدة ومختومة وفقا للنموذج رقم (۱) مدرج بها اقرار بصحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب الالتحاق وايضا الموافقة على العمل اثناء البعثة في أي موقع وفي أي وقت وبأى مهام توكل اليه وانه بحالة صحية تسمح له بأداء ما يكلف به من أعمال ، وفي حالة عدم اتباعه تعليمات العمل اثناء السفر سوف يتم توقيع الجزاء المناسب الذي قد يصل إلى اعادته فورا ودفع كافة التكاليف والمبالغ المنصرفة في هذا الشأن

(۲) بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة عمل المرشح موضحاً به تاريخ التعيين والجزاءات والاجازات التي حصل عليها المرشح سواء اجازة بدون مرتب أو عمل جزء من الوقت خلال آخر خمس سنوات كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (۲)

(۳) صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة ومختومة من جهة عمل المرشح

كيفية الترشيح وإرسال الطلبات من مديريات الشئون الصحية والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان :-

- عند توافر الشروط السابق ذكرها تقدم الطلبات ( استمارة الترشيح نموذج رقم (۱) ، بيان الحالة الوظيفية نموذج رقم (۲) ، صورة الرقم القومى معتمدة ومختومة ) الى الرئيس المباشر.

- يكلف الرئيس المباشر للمرشح بمراجعة طلبات الترشح التي تقدم اليه من ناحية الوظيفة والعمل القائم به والمستوى الوظيفي وتاريخ التعيين والجزاءات والاجازات والتأكد من أنه على رأس العمل خلال الخمس سنوات الأخيرة ثم ترفع الطلبات للسيد الدكتور / مدير المديرية أو رئيس الهيئة أو من ينوب عنه لإعتمادها . تقوم المديرية أو الهيئة بتشكيل لجنة برئاسة السيد الدكتور / مدير المديرية أو رئيس الهيئة وعضوية مدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية ومدير مركز المعلومات على أن يكون مقرها المديرية أو الجهة أو الهيئة التصنيف الطلبات وفرزها واستبعاد الطلبات الغير مستوفاه للشروط وتحت مسئولية اللجنة، على أن يتم تجميع الطلبات المستوفاه بعد التوقيع عليها من اللجنة المشكلة بالمديرية أو بالهيئة أو الجهة

- يتم تسجيل وادخال كافة الطلبات المستوفاه على قاعدة البيانات ومراجعتها من خلال مركز معلومات المديرية أو الهيئة وذلك من خلال الرابط الخاص للتقدم للبعثة وطبقاً لأسم المستخدم الخاص بكل جهة والذي يتم تدريب مسئول مركز المعلومات لهذا الشأن .

- يتم الانتهاء من ادخال كافة البيانات من خلال الرابط ويتم إرسال خطاب إلى الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية مرفق به کشف معتمد ومختوم يتضمن بيانات المرشحين الاسم ، الرقم القومى المسجلين بالرابط في موعد أقصاه ١٥ / ١١ / ۲۰۲۵ ، وسيتم إيقاف تسجيل البيانات على الرابط في ذات التاريخ .