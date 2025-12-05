قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
حوادث

إحالة البلوجر مداهم للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة

البلوجر مداهم
البلوجر مداهم
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر مداهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة، ضبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترف المتهم  البلوجر مداهم أنه يستخدم تيك توك لتحقيق الأرباح المالية الضخمة من خلال نشر بوستات مثيرة تتسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين المتابعين فيزيد من عدد المشاهدات علي اللايفات والفيديوهات بغض النظر عن خطورة ما يعرضه.

كما اعترف المتهم أن المخدرات التى وجدت بحوزته من مخدرى الحشيش – الأفيون هي ملكه من أجل مزاجه بغرض التعاطي.

تم ضبط  البلوجر مداهم  مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية  وبحوزته  مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" ) وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.

البلوجر مداهم حيازة مواد مخدرة المحاكمة الجنائية

