الإبداع لا يكتمل إلا حين يخدم الناس.. ريهام حجاج تهنئ ياسر جلال على منصبه الجديد

هنأت الفنانة ريهام حجاج، ياسر جلال بعد تعيينه ضمن أعضاء مجلس الشيوخ المصري.



وكتبت ريهام حجاج ، على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "لأن الفن رسالة وضمير وطن، ولأن الإبداع لا يكتمل إلا حين يخدم الناس، مبروك للنجم ياسر جلال تعيينه في مجلس الشيوخ".





أعضاء مجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ وتضمن المعينين الفنان ياسر جلال.

وفيما يلي أسماء الأعضاء الـ 100 المعينين في مجلس الشيوخ:

١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد .

٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .

٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم .

٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .

٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني .

٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .

٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .

٨- السيد / فارس سعد فام حنضل .

٩- السي محمد عبد الحي محم ل

١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر .

١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .

١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم .

١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي .

١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .

١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي .

١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين .

١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد

١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد .

١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد .

٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس .

٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .

٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم .

٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب .

٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .

٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم .

٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة .

٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .

٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر .

٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام .

٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا .

٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ .

٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .

٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .

٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .

٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة .

٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي .

٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير .

٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .

٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .

٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل .

٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس .

٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي

٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .