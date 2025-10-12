سحر نصر بعد تعيينها فى مجلس الشيوخ: أتعهد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الوطن والمواطنين

أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وأمين عام بيت الزكاة والصدقات، عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية بتعيينها عضوًا في مجلس الشيوخ المصري العريق.

دعم مسيرة الدولة للإصلاح

وأكدت الدكتورة سحر نصر، على صفحتها على موقع انستجرام، أن هذا الاختيار يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية وطنية، متعهدة بأن تكون عند حسن الظن، وأن تعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دعم مسيرة الدولة للإصلاح والبناء والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

واختتمت الدكتورة سحر نصر، تصريحها بالدعاء أن يوفق الله الجميع لما فيه خير مصر الحبيبة وشعبها العظيم.