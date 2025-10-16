قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد أول قطار فيلارو فائق السرعة.. والرئيس السيسي يتفقده بمعرض النقل أول نوفمبر| صور
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هالة صدقي تعبر عن ثقافة الأشخاص في مهرجان الجونة السينمائي

هاله صدقي
هاله صدقي
يمنى عبد الظاهر

تحدثت الفنانة هاله صدقي عن ثقافة بعض الأشخاص عن مهرجان الجونة السينمائي، وذلك على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثامنة.


 


 

وقالت هالة صدقي في مهرجان الجونة السينمائي مع الاعلاميه بوسي شلبي ان ثقافة البعض، عن مهرجان الجونة السينمائي، وفقا خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: الناس اللي معندهاش ثقافة فاكرة ان المهرجان ده فسحة لكن ده صميم شغلي، والفنانين بيدفنوا أهاليهم الصبح ويحضروا المهرجان بليل عشان ده التزام.

https://www.instagram.com/reel/DP4IMorDDq5/?igsh=MXczMDJ2bmt1dTc0NA==
 

تفاصيل حادث سيارة هالة صدقي

يذكر أن تهشمت سيارة الفنانة هالة صدقي، في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد بعد ما اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها مدير شركة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن سائق الفنانة هالة صدقي كان يقود السيارة بمفرده لحظة الحادث، عندما اصطدمت به سيارة من الخلف عند أحد المنعطفات، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفي من السيارة.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

مهرجان الجونة السينمائي الفنانة هاله صدقي افتتاح فعاليات الدورة الثامنة حادث سيارة هالة صدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

ترشيحاتنا

جولة وكيل صحة المنوفية

جولة مفاجئة على مستشفى منوف وإحالات للتحقيق وقرارات عاجلة

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد التشطيبات وتجهيز القاعات التدريبية بالمركز الإقليمي

وكيل وزارة الشباب والرياضة

وكيل رياضة كفر الشيخ يشهد مراسم قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد