هالة صدقي تعبر عن ثقافة الأشخاص في مهرجان الجونة السينمائي

تحدثت الفنانة هاله صدقي عن ثقافة بعض الأشخاص عن مهرجان الجونة السينمائي، وذلك على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثامنة.









وقالت هالة صدقي في مهرجان الجونة السينمائي مع الاعلاميه بوسي شلبي ان ثقافة البعض، عن مهرجان الجونة السينمائي، وفقا خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: الناس اللي معندهاش ثقافة فاكرة ان المهرجان ده فسحة لكن ده صميم شغلي، والفنانين بيدفنوا أهاليهم الصبح ويحضروا المهرجان بليل عشان ده التزام.

https://www.instagram.com/reel/DP4IMorDDq5/?igsh=MXczMDJ2bmt1dTc0NA==



تفاصيل حادث سيارة هالة صدقي

يذكر أن تهشمت سيارة الفنانة هالة صدقي، في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد بعد ما اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها مدير شركة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن سائق الفنانة هالة صدقي كان يقود السيارة بمفرده لحظة الحادث، عندما اصطدمت به سيارة من الخلف عند أحد المنعطفات، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفي من السيارة.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.