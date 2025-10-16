ميس حمدان بـ لوك جديد في مهرجان الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء اليوم وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.

وحضرت الفنانة ميس حمدان حفل مهرجان الجونة بلوك جديد ومختلف حيث قامت بقص شعرها وجعلته قصير جدا وارتدت فستان مثير.

كان فستان الفنانة ميس حمدان جرئ باللون الاسود مفتوح بطرق غير تقليدية من الاعلى ولكنه كان به أكمام للمرفقين، وكان فستناها طويل .

واعتمدت ميس حمدان ميك اب قوي واكسسوارات قليلة جدا.

واثارت إطلالة الفنانة ميس حمدان في مهرجان الجونة السينمائي تساؤلات عديدة بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا