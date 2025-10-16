الخطيب: منظومة إعلام الأهلي.. نموذج يجسد مبادئ القلعة الحمراء

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن منظومة الإعلام داخل القلعة الحمراء تمثل نموذجًا يُحتذى به في المهنية والانضباط، وتعكس مبادئ النادي العريقة التي تسير عليها مختلف قطاعات العمل.

وخلال كلمته في ندوة قائمته الانتخابية بفرع الشيخ زايد، أشاد الخطيب بالدور الكبير الذي تقوم به المنظومة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الإعلام في الأهلي يسير وفق أسس ومبادئ النادي، ويحافظ على روح المؤسسة وهويتها.

وقال رئيس الأهلي: «أتوجه بالشكر إلى جمال جبر مدير المركز الإعلامي، الذي يمتلك خبرات واسعة ويعمل بروح الأهلي ويحافظ على قيمه». وأوضح أن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة عبر منصاته الرقمية، وأن الإدارة تعمل على استثمار هذا الزخم الجماهيري بشكل احترافي يخدم رسالة النادي ويعزز مكانته إعلاميًا وجماهيريًا.

كما أكد الخطيب أن قناة الأهلي تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الإعلامية، مشيرًا إلى أنها تأسست في عهد الكابتن حسن حمدي والشيخ صالح كامل، وأنه تم إنشاء شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لتطوير القناة وتحقيق استقلالها المالي والإداري. وأضاف: «أشكر المدير التنفيذي للشركة على الجهد المبذول، والقناة اليوم أصبحت واجهة مشرفة للنادي ومنبرًا يلتزم بالمصداقية واحترام الجمهور».

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الإعلامية في الأهلي جزء من نهج شامل يعتمد على العمل الجماعي والاحترافية، مشددًا على أن الإعلام داخل القلعة الحمراء سيبقى دائمًا صوت النادي ومعبّرًا عن قيمه وتاريخه العريق.