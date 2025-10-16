قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاذبة للاستثمار.. النائب محمد أبو العينين: أفريقيا من أغنى قارات العالم وتتمتع بثروات هائلة
قيادي بحركة فتح: الهلال الأحمر المصري يدير عمليات الإغاثة في غزة باحترافية
الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يمنع إرسال المساعدات إلى غزة
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: شركات الأهلي تحقق نجاحات كبيرة.. والإعلام بالنادي نموذج يُحتذى

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حمزة شعيب


أشاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالأداء المتميز لشركات النادي المختلفة، مؤكدًا أنها أصبحت أحد أعمدة النجاح الاقتصادي والرياضي خلال السنوات الأخيرة.


وأوضح الخطيب أن شركة الأهلي لكرة القدم نجحت في تحقيق استفادة تجارية كبيرة من حقوق اللاعبين، بينما ساهمت شركة الخدمات الرياضية في تقليل النفقات وتوفير احتياجات النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الشركات كان خطوة استراتيجية لتحويل الأهلي إلى كيان يعتمد على موارده الذاتية.


كما أشاد الخطيب بدور شركة الأهلي للمنشآت الرياضية في تنفيذ مشروعات ضخمة خلال مجلسين متتاليين، مثمنًا فكر التطوير الذي قاده المهندس حازم هلال داخل الشركة.
وفيما يخص الإعلام، أكد رئيس الأهلي أن منظومة الإعلام داخل النادي تعمل وفق قيم ومبادئ الأهلي، مشيرًا إلى أن قناة الأهلي تمثل ركيزة أساسية في توعية الجماهير، مقدّمًا الشكر إلى جمال جبر مدير المركز الإعلامي، وإلى المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي على الجهد المبذول.


واختتم الخطيب حديثه بتوجيه الشكر إلى الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، مشيرًا إلى أنه من أبرز العقول التسويقية التي ساهمت في تطوير فكر الإدارة المالية بالأهلي.

الخطيب محمود الخطيب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

الأهلي

الخطيب: إنجازات الألعاب الجماعية والفردية تعكس حجم الاهتمام والرعاية داخل الأهلي

اشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد

محمود الخطيب

الخطيب: شركات الأهلي تحقق نجاحات كبيرة.. والإعلام بالنادي نموذج يُحتذى

بالصور

يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد