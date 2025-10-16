الخطيب: شركات الأهلي تحقق نجاحات كبيرة.. والإعلام بالنادي نموذج يُحتذى



أشاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالأداء المتميز لشركات النادي المختلفة، مؤكدًا أنها أصبحت أحد أعمدة النجاح الاقتصادي والرياضي خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح الخطيب أن شركة الأهلي لكرة القدم نجحت في تحقيق استفادة تجارية كبيرة من حقوق اللاعبين، بينما ساهمت شركة الخدمات الرياضية في تقليل النفقات وتوفير احتياجات النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الشركات كان خطوة استراتيجية لتحويل الأهلي إلى كيان يعتمد على موارده الذاتية.



كما أشاد الخطيب بدور شركة الأهلي للمنشآت الرياضية في تنفيذ مشروعات ضخمة خلال مجلسين متتاليين، مثمنًا فكر التطوير الذي قاده المهندس حازم هلال داخل الشركة.

وفيما يخص الإعلام، أكد رئيس الأهلي أن منظومة الإعلام داخل النادي تعمل وفق قيم ومبادئ الأهلي، مشيرًا إلى أن قناة الأهلي تمثل ركيزة أساسية في توعية الجماهير، مقدّمًا الشكر إلى جمال جبر مدير المركز الإعلامي، وإلى المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي على الجهد المبذول.



واختتم الخطيب حديثه بتوجيه الشكر إلى الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، مشيرًا إلى أنه من أبرز العقول التسويقية التي ساهمت في تطوير فكر الإدارة المالية بالأهلي.