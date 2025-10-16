قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي تحقق نجاحات كبيرة
ترامب: سألتقي بوتين في المجر لإنهاء الحرب الأوكرانية
النائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين
بعد فترة من التكتم.. إسرائيل تكشف عن حيلة قتـ ل رئيس أركان الحوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد أمريكا الجنوبية يرفع مكافأة بطل كأس ليبرتادوريس إلى 24 مليون دولار

كأس ليبرتادوريس
كأس ليبرتادوريس
حمزة شعيب

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، اليوم الخميس، عن زيادة قيمة الجائزة المالية المخصصة لبطل كأس ليبرتادوريس 2025، لتصل إلى 24 مليون دولار أمريكي، في خطوة تعد الأكبر في تاريخ البطولة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه القيمة الجديدة تجعل من الجائزة أعلى مكافأة تُمنح في مباراة واحدة على مستوى البطولات القارية والدولية، في تأكيد على المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها البطولة الأشهر في القارة اللاتينية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الاتحاد أليخاندرو دومينجيز مع ممثلي الأندية الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة، وهي:

  • ليجا دي كيتو الإكوادوري
  • راسينج كلوب الأرجنتيني
  • بالميراس وفلامنجو البرازيليان

وشارك في الاجتماع كل من إيساك ألفاريز ودييجو ميليتو وليلى بيريرا ولويز إدواردو باتيستا، حيث ناقش الحضور مستقبل البطولة والسبل الكفيلة بتطويرها تجاريًا ورياضيًا.

وأكد "كونميبول" أن وصيف البطل سيحصل على سبعة ملايين دولار، مشيرًا إلى أن المباراة النهائية ستقام في 29 نوفمبر المقبل على الملعب الوطني في العاصمة البيروفية ليما.

ومن المقرر أن تُقام مواجهات نصف النهائي يومي 22 و29 أكتوبر، في حين تشهد شهر ديسمبر إقامة بطولة كأس التحدي في قطر، والتي سيخوض خلالها نادي بيراميدز المصري مباراته يوم 13 ديسمبر أمام الفائز من ديربي الأمريكتين بين بطل ليبرتادوريس وبطل الكونكاكاف كروز آزول المكسيكي.

بهذه الخطوة، يسعى اتحاد أمريكا الجنوبية لتعزيز القيمة التسويقية لبطولته الأعرق، ورفع مستوى المنافسة بين أنديته، لتكون كأس ليبرتادوريس 2025 واحدة من أكثر النسخ إثارة وربحية في تاريخ القارة اللاتينية.

بطل ليبرتادوريس أمريكا الجنوبية كأس ليبرتادوريس 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

انهيار القطاع الصحي في غزة

منظمة الصحة العالمية: الأمراض المعدية تخرج عن السيطرة في قطاع غزة

السفير حسام زكي

حسام زكي : مؤتمر شرم الشيخ للسلام أنهى عمليا حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف

مفوضية الاتحاد الأفريقي تهنئ مصر ودول القارة المتأهلة إلى كأس العالم 2026

بالصور

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

شاهد إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الجونة السينمائي

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد