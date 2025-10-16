اتحاد أمريكا الجنوبية يرفع مكافأة بطل كأس ليبرتادوريس إلى 24 مليون دولار

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، اليوم الخميس، عن زيادة قيمة الجائزة المالية المخصصة لبطل كأس ليبرتادوريس 2025، لتصل إلى 24 مليون دولار أمريكي، في خطوة تعد الأكبر في تاريخ البطولة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه القيمة الجديدة تجعل من الجائزة أعلى مكافأة تُمنح في مباراة واحدة على مستوى البطولات القارية والدولية، في تأكيد على المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها البطولة الأشهر في القارة اللاتينية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الاتحاد أليخاندرو دومينجيز مع ممثلي الأندية الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة، وهي:

ليجا دي كيتو الإكوادوري

راسينج كلوب الأرجنتيني

بالميراس وفلامنجو البرازيليان

وشارك في الاجتماع كل من إيساك ألفاريز ودييجو ميليتو وليلى بيريرا ولويز إدواردو باتيستا، حيث ناقش الحضور مستقبل البطولة والسبل الكفيلة بتطويرها تجاريًا ورياضيًا.

وأكد "كونميبول" أن وصيف البطل سيحصل على سبعة ملايين دولار، مشيرًا إلى أن المباراة النهائية ستقام في 29 نوفمبر المقبل على الملعب الوطني في العاصمة البيروفية ليما.

ومن المقرر أن تُقام مواجهات نصف النهائي يومي 22 و29 أكتوبر، في حين تشهد شهر ديسمبر إقامة بطولة كأس التحدي في قطر، والتي سيخوض خلالها نادي بيراميدز المصري مباراته يوم 13 ديسمبر أمام الفائز من ديربي الأمريكتين بين بطل ليبرتادوريس وبطل الكونكاكاف كروز آزول المكسيكي.

بهذه الخطوة، يسعى اتحاد أمريكا الجنوبية لتعزيز القيمة التسويقية لبطولته الأعرق، ورفع مستوى المنافسة بين أنديته، لتكون كأس ليبرتادوريس 2025 واحدة من أكثر النسخ إثارة وربحية في تاريخ القارة اللاتينية.