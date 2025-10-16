موقف إصابة رافينها قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مستجدات الحالة الطبية للبرازيلي رافينها، جناح فريق برشلونة، بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة اليمنى خلال مواجهة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

وكانت التقديرات الأولية قد أشارت إلى غياب رافينها لمدة ثلاثة أسابيع، وهي المدة التي تنتهي غدًا الجمعة، إلا أن اللاعب لم يشارك بعد في تدريبات الفريق الجماعية، ما يؤكد تباطؤ عملية التعافي واستبعاده من حسابات الجهاز الفني في مواجهة جيرونا المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد خضع اللاعب اليوم الخميس لفحص بالرنين المغناطيسي، وأظهرت نتائجه تحسنًا ملحوظًا في حالته، مع تفاؤل داخل النادي الكتالوني بإمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن يتواجد رافينها ضمن قائمة الفريق لمباراة أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك يفضل عدم المجازفة باللاعب قبل التأكد من جاهزيته الكاملة.

ويخطط برشلونة لمنح رافينها فترة راحة إضافية ليكون في أفضل حالاته البدنية قبل مواجهة ريال مدريد، وقد يشارك في الكلاسيكو كبديل في الشوط الثاني إذا سارت عملية التعافي بالشكل المطلوب.