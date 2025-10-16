تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري البورسعيدي أمام الاتحاد الليبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً، عن الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء المرتقب.

وسيرتدي فريق المصري زيه التقليدي باللون الأخضر، فيما يظهر حارس مرماه بالطاقم الأزرق، بينما يخوض الاتحاد الليبي المباراة باللون الأحمر الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأبيض.

وشهد الاجتماع الفني، الذي أُقيم بمقر إقامة بعثة النادي المصري، حضور محمود جابر مدير إدارة الفريق، والدكتور عزيز شمام طبيب الفريق، وإبراهيم همام مسؤول المهمات. كما حضر من جانب الاتحاد الليبي إسماعيل يوسف مدير الكرة.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو، بمشاركة مراقب الحكام الصومالي عويس أحمد، وحكم الساحة الجابوني تانجوي ميبيامي، إلى جانب الطاقم الإداري والفني المساعد.

وفي سياق متصل، يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريبه الختامي مساء اليوم على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن اللقاء، في إطار استعداداته الأخيرة قبل مواجهة الفريق الليبي، التي يسعى خلالها ممثل الكرة المصرية لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمته في لقاء الإياب ببورسعيد.