الدوري السعودي.. إصابة جديدة تربك استعدادات الهلال قبل مواجهة الاتفاق

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تعرض البرازيلي مالكوم فيليبي، لاعب نادي الهلال السعودي، لإصابة جديدة خلال تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لمواجهة الاتفاق المقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، باحثًا عن العودة لطريق الانتصارات وتحسين موقعه في المنافسة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن مالكوم تعرض لإصابة خلال مران الأربعاء، وهي نفس القدم التي عانى منها مؤخرًا بعد إصابته السابقة أمام الأهلي في الجولة الثالثة.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة مالكوم لا تبدو خطيرة، إلا أن المدرب سيموني إنزاجي لم يحسم بعد قرار مشاركته أو استبعاده من قائمة الفريق المتجهة إلى الدمام، على أن تتضح الصورة النهائية عقب المران المسائي اليوم.

يُذكر أن الهلال يعاني من أزمة إصابات تضرب صفوفه في الفترة الأخيرة، حيث يغيب عن الفريق كل من داروين نونيز وعبد الإله المالكي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بجانب مالكوم، ما يشكل تحديًا جديدًا للجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق.