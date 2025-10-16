الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي تحقق نجاحات كبيرة

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن النادي يشهد طفرة اقتصادية كبيرة بفضل سياسات العمل الجماعي والرؤية الاستثمارية التي تبنتها الإدارة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن شركات الأهلي المختلفة تؤدي أدوارًا محورية في تعظيم العوائد المالية ودعم أنشطة النادي.

وخلال كلمته في ندوة قائمته الانتخابية بفرع الشيخ زايد، قال الخطيب إن إنشاء شركات الأهلي كان خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل النادي من كيان يعتمد على المصروفات إلى كيان يعتمد على موارد ذاتية متنامية، مؤكدًا أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية مثال واضح على ذلك، حيث ساهمت في توفير احتياجات النشاط الرياضي داخليًا وخارجيًا بما يخدم الفرق المختلفة ويقلل النفقات.

وأضاف رئيس الأهلي: «شركة الأهلي لكرة القدم لعبت دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية، ونجحت في تحقيق استفادة تجارية من حقوق اللاعبين وتعظيم العوائد المالية التي ساعدت النادي على إبرام صفقات جديدة. أتوجه بالشكر إلى جميع مجالس إداراتها المتعاقبة، وهناك عامل مشترك في الشركة منذ تأسيسها هو أحمد حسام، المرشح ضمن القائمة، وهو من الشخصيات العملية المتطورة».

كما تحدث الخطيب عن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على مدار مجلسين متعاقبين، لافتًا إلى الدور البارز الذي لعبه حازم هلال، أحد أعضاء المجلسين، في نجاح الشركة بفكره التطويري.

وفيما يخص المنظومة الإعلامية، أثنى الخطيب على الجهد المبذول خلال الدورتين الماضيتين، مؤكدًا أن الإعلام في الأهلي يسير وفق أسس ومبادئ النادي، قائلاً: «أتوجه بالشكر إلى جمال جبر مدير المركز الإعلامي، الذي يمتلك خبرات واسعة ويعمل بروح الأهلي ويحافظ على قيمه. لدينا أرقام ضخمة من المتابعين عبر منصات التواصل، ونعمل على استثمارها بالشكل الأمثل».

وأضاف: «قناة الأهلي تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الإعلامية منذ تأسيسها في عهد الكابتن حسن حمدي والشيخ صالح كامل، وقد تم تأسيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي التي تمتلك القناة، وأشكر المدير التنفيذي للشركة على الجهد المبذول».

ووجه الخطيب الشكر إلى الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، مؤكدًا أنه يعمل وفق أسس الأهلي ومبادئه، وأنه كان أحد العقول التي ساهمت في تطوير فكر التسويق بالنادي قبل توليه منصبه الحالي.

وتطرق رئيس الأهلي إلى ملف العاملين، مشيرًا إلى أن النادي كان من أوائل المؤسسات التي طبقت مبادرة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا: «العاملون في الأهلي شركاء النجاح، وأشكرهم على ما يقدمونه من إخلاص وجهد مستمر».

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح الخطيب أن ميزانية الأهلي شهدت قفزات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، قائلاً: «تسلمنا الميزانية عام 2017 وكانت 800 مليون جنيه، ووصلت في نهاية الدورة الأولى إلى 2.5 مليار جنيه، وخلال الدورة الثانية وصلت إلى 8.5 مليار جنيه، مع التزام النادي بسداد كل أقساط أراضي الفروع التي أصبحت جميعها مملوكة بالكامل للأهلي».

وأكد رئيس الأهلي أن هذه الأرقام الكبيرة لا تعني الاكتفاء أو التوقف، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والتركيز والتوسع في مجالات الاستثمار والخدمات.

واختتم الخطيب حديثه قائلاً: «الاستثمار هو شعار المرحلة المقبلة، لأننا نعمل على تحقيق موارد مستدامة تواكب حجم التوسع في الخدمات والأنشطة، وتضمن بقاء الأهلي في الصدارة ماليًا وإداريًا ورياضيًا».