قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي تحقق نجاحات كبيرة
ترامب: سألتقي بوتين في المجر لإنهاء الحرب الأوكرانية
النائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين
بعد فترة من التكتم.. إسرائيل تكشف عن حيلة قتـ ل رئيس أركان الحوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي تحقق نجاحات كبيرة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حمزة شعيب

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن النادي يشهد طفرة اقتصادية كبيرة بفضل سياسات العمل الجماعي والرؤية الاستثمارية التي تبنتها الإدارة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن شركات الأهلي المختلفة تؤدي أدوارًا محورية في تعظيم العوائد المالية ودعم أنشطة النادي.

وخلال كلمته في ندوة قائمته الانتخابية بفرع الشيخ زايد، قال الخطيب إن إنشاء شركات الأهلي كان خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل النادي من كيان يعتمد على المصروفات إلى كيان يعتمد على موارد ذاتية متنامية، مؤكدًا أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية مثال واضح على ذلك، حيث ساهمت في توفير احتياجات النشاط الرياضي داخليًا وخارجيًا بما يخدم الفرق المختلفة ويقلل النفقات.

وأضاف رئيس الأهلي: «شركة الأهلي لكرة القدم لعبت دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية، ونجحت في تحقيق استفادة تجارية من حقوق اللاعبين وتعظيم العوائد المالية التي ساعدت النادي على إبرام صفقات جديدة. أتوجه بالشكر إلى جميع مجالس إداراتها المتعاقبة، وهناك عامل مشترك في الشركة منذ تأسيسها هو أحمد حسام، المرشح ضمن القائمة، وهو من الشخصيات العملية المتطورة».

كما تحدث الخطيب عن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على مدار مجلسين متعاقبين، لافتًا إلى الدور البارز الذي لعبه حازم هلال، أحد أعضاء المجلسين، في نجاح الشركة بفكره التطويري.

وفيما يخص المنظومة الإعلامية، أثنى الخطيب على الجهد المبذول خلال الدورتين الماضيتين، مؤكدًا أن الإعلام في الأهلي يسير وفق أسس ومبادئ النادي، قائلاً: «أتوجه بالشكر إلى جمال جبر مدير المركز الإعلامي، الذي يمتلك خبرات واسعة ويعمل بروح الأهلي ويحافظ على قيمه. لدينا أرقام ضخمة من المتابعين عبر منصات التواصل، ونعمل على استثمارها بالشكل الأمثل».

وأضاف: «قناة الأهلي تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الإعلامية منذ تأسيسها في عهد الكابتن حسن حمدي والشيخ صالح كامل، وقد تم تأسيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي التي تمتلك القناة، وأشكر المدير التنفيذي للشركة على الجهد المبذول».

ووجه الخطيب الشكر إلى الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، مؤكدًا أنه يعمل وفق أسس الأهلي ومبادئه، وأنه كان أحد العقول التي ساهمت في تطوير فكر التسويق بالنادي قبل توليه منصبه الحالي.

وتطرق رئيس الأهلي إلى ملف العاملين، مشيرًا إلى أن النادي كان من أوائل المؤسسات التي طبقت مبادرة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا: «العاملون في الأهلي شركاء النجاح، وأشكرهم على ما يقدمونه من إخلاص وجهد مستمر».

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح الخطيب أن ميزانية الأهلي شهدت قفزات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، قائلاً: «تسلمنا الميزانية عام 2017 وكانت 800 مليون جنيه، ووصلت في نهاية الدورة الأولى إلى 2.5 مليار جنيه، وخلال الدورة الثانية وصلت إلى 8.5 مليار جنيه، مع التزام النادي بسداد كل أقساط أراضي الفروع التي أصبحت جميعها مملوكة بالكامل للأهلي».

وأكد رئيس الأهلي أن هذه الأرقام الكبيرة لا تعني الاكتفاء أو التوقف، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والتركيز والتوسع في مجالات الاستثمار والخدمات.

واختتم الخطيب حديثه قائلاً: «الاستثمار هو شعار المرحلة المقبلة، لأننا نعمل على تحقيق موارد مستدامة تواكب حجم التوسع في الخدمات والأنشطة، وتضمن بقاء الأهلي في الصدارة ماليًا وإداريًا ورياضيًا».

الأهلي الخطيب محمود الخطيب ميزانيه النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

شراكة جديدة

السفير الفرنسي: مبادرة جديدة تمثل شراكة حقيقية لتمكين الشباب

أسبوع القاهرة للمياة

مركز بحوث الصحراء يحتفل بمرور 75 عامًا ويستعرض إنجازاته في أسبوع القاهرة للمياه 2025

لمعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك "أجرينا 2025"،

نيابة عن وزير الزراعة.. الصياد يفتتح المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك

بالصور

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

شاهد إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الجونة السينمائي

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد