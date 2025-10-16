الخطيب: إنجازات الألعاب الجماعية والفردية تعكس حجم الاهتمام والرعاية داخل الأهلي

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن النجاحات التي تحققت في الألعاب الجماعية والفردية بالنادي خلال السنوات الماضية، تعكس حجم الاهتمام والرعاية التي توليها الإدارة لجميع الأنشطة الرياضية دون استثناء.

وخلال الندوة التي عقدها بفرع الشيخ زايد، عرض الخطيب مجموعة من الفيديوهات التوثيقية لبطولات فرق السلة واليد والطائرة إلى جانب الألعاب الفردية المختلفة، موضحًا أن ما تحقق على مستوى الرجال والسيدات يؤكد أن الأهلي منظومة رياضية متكاملة لا تقتصر على كرة القدم فقط.



ووجّه رئيس النادي الشكر لكل من الكابتن رؤوف عبد القادر، المدير السابق للنشاط الرياضي، والكابتن خالد العوضي المدير الحالي، على جهودهما الكبيرة في دعم فرق النادي وتحقيق بطولات متتالية، مؤكدًا أن الإدارة تنتظر منهم المزيد في المرحلة المقبلة.

كما خص الخطيب بالشكر أولياء أمور لاعبي ولاعبات “القدرات الخاصة”، مشيرًا إلى أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من إصرار وتفوق يمثل مصدر فخر للنادي الأهلي وجماهيره، ويجسد روح التحدي التي تميز أبناء القلعة الحمراء.