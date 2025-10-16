قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاذبة للاستثمار.. النائب محمد أبو العينين: أفريقيا من أغنى قارات العالم وتتمتع بثروات هائلة
قيادي بحركة فتح: الهلال الأحمر المصري يدير عمليات الإغاثة في غزة باحترافية
الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يمنع إرسال المساعدات إلى غزة
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
رياضة

الخطيب: إنجازات الألعاب الجماعية والفردية تعكس حجم الاهتمام والرعاية داخل الأهلي

الأهلي
الأهلي

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن النجاحات التي تحققت في الألعاب الجماعية والفردية بالنادي خلال السنوات الماضية، تعكس حجم الاهتمام والرعاية التي توليها الإدارة لجميع الأنشطة الرياضية دون استثناء.

وخلال الندوة التي عقدها بفرع الشيخ زايد، عرض الخطيب مجموعة من الفيديوهات التوثيقية لبطولات فرق السلة واليد والطائرة إلى جانب الألعاب الفردية المختلفة، موضحًا أن ما تحقق على مستوى الرجال والسيدات يؤكد أن الأهلي منظومة رياضية متكاملة لا تقتصر على كرة القدم فقط.


ووجّه رئيس النادي الشكر لكل من الكابتن رؤوف عبد القادر، المدير السابق للنشاط الرياضي، والكابتن خالد العوضي المدير الحالي، على جهودهما الكبيرة في دعم فرق النادي وتحقيق بطولات متتالية، مؤكدًا أن الإدارة تنتظر منهم المزيد في المرحلة المقبلة.

كما خص الخطيب بالشكر أولياء أمور لاعبي ولاعبات “القدرات الخاصة”، مشيرًا إلى أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من إصرار وتفوق يمثل مصدر فخر للنادي الأهلي وجماهيره، ويجسد روح التحدي التي تميز أبناء القلعة الحمراء.

الأهلي محمود الخطيب فريق الكرة بالأهلي

