بملابس حريمي خليعة.. قرار عاجل بشأن شابين يمارسان الحرام بأكتوبر

قررت النيابة العامة في الجيزة حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالترويج لممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، حيث روجا لممارسة الفجور بملابس حريمي عبر تطبيق هاتفي.

وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والمتهمين، للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات، كما أمرت بتفريغ محتوى التطبيق وإعداد تقرير فني به وضمّه إلى ملف القضية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب تفيد بقيامهما باستخدام تطبيق هاتفي في الترويج لأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وتبين من التحريات أن المتهمين، وهما من أصحاب المعلومات الجنائية، نشرا مقاطع فيديو وصورًا لهما عبر التطبيق، أثناء ارتدائهما ملابس نسائية بطريقة خادشة للحياء، بهدف استقطاب راغبي ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.