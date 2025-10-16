قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حوادث

القبض على فتاة أجنبية تدير منزلها لممارسة الرذيلة بالقاهرة

القبض على فتاة أجنبية تدير منزلها لممارسة الرذيلة بالقاهرة
القبض على فتاة أجنبية تدير منزلها لممارسة الرذيلة بالقاهرة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة أجنبية الجنسية بالقاهرة لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية"، بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة أجنبية الأجهزة الأمنية الأعمال المنافية للآداب

ميان السيد وشيماء سيف
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
طريقة عمل اللبنة
فولفو V90
المزيد

