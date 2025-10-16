قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد أول قطار فيلارو فائق السرعة.. والرئيس السيسي يتفقده بمعرض النقل أول نوفمبر| صور
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحثة بالشأن الأفريقي: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد السوداني .. ولن تسمح بانقسامه

السودان
السودان
محمود محسن

قالت صباح موسى، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن مصر تعد أكثر دولة في المنطقة فهمًا لطبيعة وتعقيدات المشهد السوداني، مؤكدة أن القاهرة تتمسك بثوابتها تجاه السودان، وعلى رأسها الحفاظ على وحدته واستقراره ورفضها القاطع لأي محاولة لإقامة حكومة موازية أو تقسيم البلاد.

وأضافت صباح موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك لقاءات متكررة تجمع بين القيادات في مصر والسودان بهدف تعزيز التنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية، مشيرة إلى أن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان المفاجئة للقاهرة جاءت قبل الموعد المقرر بنهاية الشهر الجاري، حيث كان من المفترض أن يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير، إلا أن الزيارة قُدّمت في ضوء الزخم السياسي الذي تشهده المنطقة بعد مفاوضات شرم الشيخ.

وأوضحت صباح موسى، أن توقيع اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ أعاد الاهتمام الإقليمي والدولي بالملف السوداني، مؤكدة أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من السعي الجاد للسلام والاستقرار، ومصر ستكون الشريك الإقليمي الأكبر في جهود حل الأزمة السودانية.

ولفتت الباحثة في الشأن الأفريقي إلى أن القاهرة تعمل على بناء مقاربة تجمع بين الرباعية الدولية والحكومة السودانية لتحقيق توافق يضمن الأمن والاستقرار، مشددة على أن المجتمع الدولي ينظر إلى مصر باعتبارها طرفًا لا يمكن تجاوزه في معالجة الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل علاقاتها القوية مع الحكومة السودانية ومكانتها المحورية في المنطقة.

صباح موسى المنطقة السودان البلاد حكومة موازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

ترشيحاتنا

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد