ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أسماء القائمة المرشحة بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد لانتخابات مجلس النواب 2025.

كانت تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر أمس الأربعاء، للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا والذى يشمل محافظات ( القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ) وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والذي يشمل محافظات (الجيزة، الفيوم بنى سويف المنيا أسيوط الوادي الجديد سوهاج، قنا، الأقصر أسوان، البحر الأحمر).



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس 16 أكتوبر وتنتهي يوم السبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـ انتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.