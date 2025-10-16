ياسر جلال وخالد جلال وأحمد مراد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس الشيوخ - صور

تسلم الفنان ياسر جلال والمخرج خالد جلال والكاتب أحمد مراد ، كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، بعد صدور قرار رئاسي بتعيينهم.

وعلق الفنان ياسر جلال على قرار تعيينه فى مجلس الشيوخ، حيث قال :الحمد لله، يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ.

وأضاف: بكل الحب والاحترام أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا.، وأشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرنى إنى أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس.

في سياق متصل، أعرب الإعلامي والنائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بتسلّمه كارنيه عضوية المجلس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد والمسؤول لخدمة المواطن المصري والمشاركة الفاعلة في مسيرة الجمهورية الجديدة.



وقال زاهر في تصريحات له، إن انضمامه لمجلس الشيوخ هو عهد جديد مع المواطن المصري، يقوم على الشفافية والمصداقية والتواجد الميداني بين الناس، مشددًا على أن صوت المواطن سيظل دائمًا هو البوصلة التي توجه مواقفه داخل المجلس، سواء في ملفات التشريع أو الرقابة أو تعزيز المشاركة المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بملفات الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء المستقبل وصناعة الوعي والانتماء الوطني، مؤكدًا أن تطوير هذه القطاعات يسهم في ترسيخ قيم العمل والانتماء لدى الأجيال الجديدة.