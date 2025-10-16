قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
أخبار التكنولوجيا.. «آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو و بمواصفات قوية إليك أفضل ساعة ذكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها

كشفت شركة آبل النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو، الذي يتميز بترقيات متعددة مقارنةً بالجيل السابق. مع شريحة M5 الجديدة، تُحسّن هذه الأجهزة اللوحية الفاخرة أداء وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) والذكاء الاصطناعي. إليكم كل ما هو جديد في جهاز آيباد برو 2025.

سماعة Earbuds 4 الجديدة من أبل.. مواصفات ومزايا استثنائية
أطلقت هونر سماعات Earbuds 4  إلى جانب سلسلة هواتف Magic 8 الذكية وأجهزة MagicPad 3 اللوحية وتأتي السماعات بسعر تجزئة 399 يوانًا (56 دولارًا أمريكيًا)، لكن هونر تقدم خصمًا بمناسبة الإطلاق يخفض السعر إلى 349 يوانًا (48 دولارًا أمريكيًا).


مواصفات سماعات Honor Earbuds 4
 

تستخدم سماعات Earbuds 4 نظام تشغيل مزدوج، يجمع بين وحدة تردد منخفض بقطر 11 مم ووحدة تردد عالي بقطر 6 مم. يستخدم كلا المحركين غشاءً مطليًا بالتيتانيوم يُحسّن سرعة الاستجابة ويضمن جودة صوت أفضل. 

مواصفات قوية وسعر اقتصادي.. أونور تطلق ساعة 5 برو

كشفت هونر عن أحدث ساعاتها الذكية الرائدة، ساعة 5 برو، المصممة للمغامرين وعشاق اللياقة البدنية والمهتمين بصحتهم على حد سواء. 

تتميز الساعة بتصميم متين مقاوم للماء والغبار، بالإضافة إلى مظهرها الفاخر. 

إليك أهم تفاصيلها 

إلى جانب إطلاقها لسلسلة هواتف Honor Magic 8، وسماعات Earbuds 4 ، وهواتف الألعاب MagicPad 3 Pro، أعلنت هونر عن ساعة Honor Watch 5 Pro، والتي ستأتي بتصُميم أكثر متانة.

ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro.. مواصفات قوية جدا وسعر متوسط

كشفت Realme رسميًا عن تصميم هاتفها الذكي القادم Realme GT 8 Pro. 

جاء هذا الإعلان على لسان Xu Qi، نائب رئيس Realme ورئيس التسويق العالمي، الذي كشف تفاصيل حول مفهوم التجميع الميكانيكي الفريد للهاتف.

إليكم لمحة عن خيارات ألوان GT 8 Pro وميزة الكاميرا المعيارية.

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

وزير قطاع الأعمال واللواء خالد فودة

وزير قطاع الأعمال يلتقي مستشار الرئيس ومحافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون

أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية

غرفة القاهرة التجارية تُشارك في المعرض الدولي "أجرينا – الشرق الأوسط"

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي: أولويتنا القصوى حماية النظام المالي من عدم الاستقرار

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

