أخبار التكنولوجيا.. «آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو و بمواصفات قوية إليك أفضل ساعة ذكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها

كشفت شركة آبل النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو، الذي يتميز بترقيات متعددة مقارنةً بالجيل السابق. مع شريحة M5 الجديدة، تُحسّن هذه الأجهزة اللوحية الفاخرة أداء وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) والذكاء الاصطناعي. إليكم كل ما هو جديد في جهاز آيباد برو 2025.

سماعة Earbuds 4 الجديدة من أبل.. مواصفات ومزايا استثنائية

أطلقت هونر سماعات Earbuds 4 إلى جانب سلسلة هواتف Magic 8 الذكية وأجهزة MagicPad 3 اللوحية وتأتي السماعات بسعر تجزئة 399 يوانًا (56 دولارًا أمريكيًا)، لكن هونر تقدم خصمًا بمناسبة الإطلاق يخفض السعر إلى 349 يوانًا (48 دولارًا أمريكيًا).

تستخدم سماعات Earbuds 4 نظام تشغيل مزدوج، يجمع بين وحدة تردد منخفض بقطر 11 مم ووحدة تردد عالي بقطر 6 مم. يستخدم كلا المحركين غشاءً مطليًا بالتيتانيوم يُحسّن سرعة الاستجابة ويضمن جودة صوت أفضل.

مواصفات قوية وسعر اقتصادي.. أونور تطلق ساعة 5 برو

كشفت هونر عن أحدث ساعاتها الذكية الرائدة، ساعة 5 برو، المصممة للمغامرين وعشاق اللياقة البدنية والمهتمين بصحتهم على حد سواء.

تتميز الساعة بتصميم متين مقاوم للماء والغبار، بالإضافة إلى مظهرها الفاخر.

إليك أهم تفاصيلها

إلى جانب إطلاقها لسلسلة هواتف Honor Magic 8، وسماعات Earbuds 4 ، وهواتف الألعاب MagicPad 3 Pro، أعلنت هونر عن ساعة Honor Watch 5 Pro، والتي ستأتي بتصُميم أكثر متانة.

ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro.. مواصفات قوية جدا وسعر متوسط

كشفت Realme رسميًا عن تصميم هاتفها الذكي القادم Realme GT 8 Pro.

جاء هذا الإعلان على لسان Xu Qi، نائب رئيس Realme ورئيس التسويق العالمي، الذي كشف تفاصيل حول مفهوم التجميع الميكانيكي الفريد للهاتف.

إليكم لمحة عن خيارات ألوان GT 8 Pro وميزة الكاميرا المعيارية.