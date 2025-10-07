بسبب تسجيلات صوتية.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

تواجه شركة آبل تحقيقًا جنائيًا في فرنسا بشأن جمع واستخدام تسجيلات صوتية من خلال مساعدها الصوتي "سيري" وأكد مكتب المدعي العام في باريس التحقيق اليوم، وأحال القضية إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية.

أبل سيري

وفقا لموقع" gizmochina "يأتي التحقيق عقب شكوى قدّمتها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في وقت سابق من هذا العام. وتستند الشكوى إلى شهادة توماس لو بونييك، وهو مقاول سابق من الباطن عمل لدى شركة "جلوب للخدمات التقنية" (Globe Technical Services)، شريكة شركة آبل، في أيرلندا عام ٢٠١٩. وقال لو بونييك إنه راجع آلاف تسجيلات "سيري" خلال فترة عمله في الشركة، بما في ذلك محادثات تضمنت معلومات شخصية حساسة.

بيانات صوتية

تُجري السلطات الفرنسية تحقيقًا فيما إذا كانت شركة آبل قد جمعت وعالجت بيانات صوتية للمستخدمين دون موافقة رسمية.

صرح لو بونييك بأن التسجيلات الصوتية قد تحتوي على تفاصيل شخصية، وأن بعضها قابل للتحديد. وكان قد أثار هذه المسألة سابقًا مع هيئات تنظيم البيانات الأوروبية، بما في ذلك اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) الفرنسية ولجنة حماية البيانات الأيرلندية، لكن هذه الجهود لم تُفضِ إلى تحقيق.

أبل ترفض التعليق

رفضت شركة آبل التعليق مباشرةً على القضية، لكنها أشارت إلى منشورٍ نُشر في يناير و ذكرت الشركة أنها لا تحتفظ بتسجيلات Siri الصوتية إلا بموافقة المستخدمين الصريحة وأكدت آبل أنها تستخدم هذه التسجيلات فقط لتحسين Siri، ولا تشاركها مع المسوقين أو تبيعها للمعلنين. كما ذكرت الشركة أنها عززت ضوابط خصوصية Siri في عام 2019، ثم في عام 2025.

أدت الشكوى أيضًا إلى رفع دعوى قضائية جماعية في فرنسا. وتأتي هذه الدعوى في أعقاب قضية مماثلة في الولايات المتحدة، انتهت بتسوية بقيمة 95 مليون دولار العام الماضي. ولم تعترف شركة آبل بأي مخالفات في تلك القضية.

ولم يكشف الادعاء الفرنسي عن مزيد من التفاصيل بشأن نطاق التحقيق الحالي.