التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
شوبير يعلق على قرار الزمالك بشأن جون إدوارد
سلوفاكيا توقّع اتفاقا مع الولايات المتحدة لإنشاء وحدة طاقة نووية جديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بسبب تسجيلات صوتية.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

المساعد الصوتي سيري
المساعد الصوتي سيري
لمياء الياسين

تواجه شركة آبل تحقيقًا جنائيًا في فرنسا بشأن جمع واستخدام تسجيلات صوتية من خلال مساعدها الصوتي "سيري" وأكد مكتب المدعي العام في باريس التحقيق اليوم، وأحال القضية إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية.

أبل سيري

وفقا لموقع" gizmochina "يأتي التحقيق عقب شكوى قدّمتها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في وقت سابق من هذا العام. وتستند الشكوى إلى شهادة توماس لو بونييك، وهو مقاول سابق من الباطن عمل لدى شركة "جلوب للخدمات التقنية" (Globe Technical Services)، شريكة شركة آبل، في أيرلندا عام ٢٠١٩. وقال لو بونييك إنه راجع آلاف تسجيلات "سيري" خلال فترة عمله في الشركة، بما في ذلك محادثات تضمنت معلومات شخصية حساسة.

بيانات صوتية 

تُجري السلطات الفرنسية تحقيقًا فيما إذا كانت شركة آبل قد جمعت وعالجت بيانات صوتية للمستخدمين دون موافقة رسمية. 

صرح لو بونييك بأن التسجيلات الصوتية قد تحتوي على تفاصيل شخصية، وأن بعضها قابل للتحديد. وكان قد أثار هذه المسألة سابقًا مع هيئات تنظيم البيانات الأوروبية، بما في ذلك اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) الفرنسية ولجنة حماية البيانات الأيرلندية، لكن هذه الجهود لم تُفضِ إلى تحقيق.

أبل ترفض التعليق

رفضت شركة آبل التعليق مباشرةً على القضية، لكنها أشارت إلى منشورٍ نُشر في يناير و ذكرت الشركة أنها لا تحتفظ بتسجيلات Siri الصوتية إلا بموافقة المستخدمين الصريحة وأكدت آبل أنها تستخدم هذه التسجيلات فقط لتحسين Siri، ولا تشاركها مع المسوقين أو تبيعها للمعلنين. كما ذكرت الشركة أنها عززت ضوابط خصوصية Siri في عام 2019، ثم في عام 2025.
أدت الشكوى أيضًا إلى رفع دعوى قضائية جماعية في فرنسا. وتأتي هذه الدعوى في أعقاب قضية مماثلة في الولايات المتحدة، انتهت بتسوية بقيمة 95 مليون دولار العام الماضي. ولم تعترف شركة آبل بأي مخالفات في تلك القضية.

ولم يكشف الادعاء الفرنسي عن مزيد من التفاصيل بشأن نطاق التحقيق الحالي.

شركة آبل تسجيلات صوتية الجرائم الإلكترونية معلومات شخصية تسجيلات Siri الصوتية

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية تعلن تدمير 34 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

خالد العناني

البحرين تهنئ مصر بفوز مرشحها خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"

روسيا

روسيا تحث الغرب على وقف نهج المواجهة وتحمل مسؤوليتها لإعادة إعمار أفغانستان

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

