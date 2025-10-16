قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً
الداخلية تكشف تفاصيل سرقة حمولة سيارة سماد بالإسكندرية
60 ٪ .. استياء نائب وزير الصحة من زيادة الولادة القيصرية بمستشفيات الإسكندرية
ياسر جلال وخالد جلال وأحمد مراد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس الشيوخ - صور
مد المهلة 6 أشهر زيادة.. الرسوم والأوراق المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء
شاهد.. زيارة تفقدية لـ بيراميدز بـ ملاعب منافسات كأس الإنتركونتننتال بقطر
373 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها

شركة أبل
شركة أبل

كشفت شركة آبل النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو، الذي يتميز بترقيات متعددة مقارنةً بالجيل السابق. مع شريحة M5 الجديدة، تُحسّن هذه الأجهزة اللوحية الفاخرة أداء وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) والذكاء الاصطناعي. إليكم كل ما هو جديد في جهاز آيباد برو 2025.

جهاز iPad Pro M5 من Apple: ما الجديد؟

أعلنت شركة آبل العملاقة التي يقع مقرها الرئيسي في كوبرتينو للتو عن جهاز iPad Pro  بإصدارين، 11 بوصة و13 بوصة. كلاهما مزود بشريحة M5 الأحدث ، والتي تعمل أيضًا على تشغيل أجهزة MacBook Pro الجديدة و Apple Vision Pro المُحدثة . 

تأتي هذه الأجهزة بأربعة خيارات تخزين، وهي 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت و تحتوي إصدارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت على وحدة معالجة مركزية 9 أنوية مع 3 أنوية أداء و6 أنوية كفاءة، بينما تحتوي إصدارات 1 تيرابايت و2 تيرابايت على وحدة معالجة مركزية 10 أنوية مع 4 أنوية أداء بدلاً من 3. تأتي جميع الإصدارات الأربعة مع وحدة معالجة رسومية 10 أنوية ومحرك عصبي 16 نواة.


وفقًا لادعاءات Apple الرسمية، فإن جهاز iPad Pro M5 أسرع بما يصل إلى 3.7 مرات من جهاز iPad Pro M1 في عرض ثلاثي الأبعاد مع تتبع الأشعة في Octane X، مع زيادة ملحوظة قدرها 1.5 مرة مقارنةً بأجهزة iPad Pro التي تعمل بمعالج M4 من العام الماضي. هناك ترقيات مماثلة في أداء تحويل الفيديو ومن الإضافات اللافتة أيضًا أن أحدث أجهزة iPad Pro مزودة بمودم C1X من Apple وشريحة N1 اللاسلكية، مما يوفر دعمًا لأحدث معايير WiFi 7 وBluetooth 6.

بينما تظل معظم المواصفات الأخرى مشابهة لأجهزة iPad Pro 2024، تتميز طرازات M5 بشحن أسرع. يأتي iPad Pro 2025 مزودًا بمحول طاقة ديناميكي بقوة 40 واط، يمكنه شحن جهاز iPad حتى 50% في حوالي 30 دقيقة. وتزعم Apple أن الجهاز اللوحي الرائد سيوفر ما يصل إلى 10 ساعات من تصفح الإنترنت عبر شبكة WiFi.
يتميز طراز 11 بوصة بدقة 2420 × 1668 بكسل، بينما يوفر طراز 13 بوصة دقة أعلى تبلغ 2752 × 2064 بكسل. كما ستحصل على سطوع أقصى يبلغ 1600 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز (ProMotion)، وشاشة OLED، ودعم True Tone، ومجموعة ألوان واسعة P3، وطلاء مضاد للانعكاس.

أبل آيباد برو 


للتصوير، تحتوي الجهة الخلفية على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل مع ماسح ضوئي بتقنية LiDAR ودعم تسجيل فيديو ProRes، بينما تتميز الجهة الأمامية بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة Center Stage. تحتوي أجهزة iPad Pro الجديدة من Apple على أربعة مكبرات صوت، وتعمل بنظام iPadOS 26 الجديد. ومن الميزات البارزة الأخرى ميزة Face ID للأمان، وهيكل فائق النحافة بسُمك 5.1 مم، ودعم لوحة مفاتيح Magic Keyboard وقلم Apple Pencil Pro (يباع منفصلًا).

التسعير والتوافر

تم الإعلان مؤخرًا عن جهاز iPad Pro (2025) باللونين الفضي والأسود الفلكي. تتوفر خيارات متعددة من التكوينات، لذا إليك تفاصيل الأسعار:

iPad Pro (11 بوصة، واي فاي)

256 جيجابايت - 99,900 روبية
512 جيجابايت - 119,900 روبية
1 تيرابايت - 159,900 روبية
1 تيرابايت (نسيج نانو) - 169,900 روبية
2 تيرابايت - 199,900 روبية
2 تيرابايت (نسيج نانو) - 209,900 روبية
iPad Pro (11 بوصة، خلوي)

256 جيجابايت - 119,900 روبية
512 جيجابايت - 139,900 روبية
1 تيرابايت - 179,900 روبية
1 تيرابايت (نسيج نانو) - 189,900 روبية
2 تيرابايت - 219,900 روبية
2 تيرابايت (نسيج نانو) - 229,900 روبية

iPad Pro (13 بوصة، واي فاي)

256 جيجابايت - 129,900 روبية
512 جيجابايت - 149,900 روبية
1 تيرابايت - 189,900 روبية
1 تيرابايت (نسيج نانو) - 199,900 روبية
2 تيرابايت - 229,900 روبية
2 تيرابايت (نسيج نانو) - 239,900 روبية

iPad Pro (13 بوصة، خلوي)

256 جيجابايت - 149,900 روبية
512 جيجابايت - 169,900 روبية
1 تيرابايت - 209,900 روبية
1 تيرابايت (نسيج نانو) - 219,900 روبية
2 تيرابايت - 249,900 روبية
2 تيرابايت (نسيج نانو) - 259,900 روبية
 

الذكاء الاصطناعي شركة آبل أجهزة آيباد برو شريحة M5 جهاز iPad Pro أجهزة MacBook Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

طلاب المدارس فى زيارة للحماية المدنية بالمنوفية

طلاب المدارس في زيارة للحماية المدنية بالمنوفية |صور

رفع أسعار الركوب.. القبض على سائق سيارة أجرة بالبحيرة

رفع أسعار الركوب.. القبض على سائق سيارة أجرة بالبحيرة

ضبط 180 الف طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالصف

ضبط 180 ألف طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالصف

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد