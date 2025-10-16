«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها

كشفت شركة آبل النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو، الذي يتميز بترقيات متعددة مقارنةً بالجيل السابق. مع شريحة M5 الجديدة، تُحسّن هذه الأجهزة اللوحية الفاخرة أداء وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) والذكاء الاصطناعي. إليكم كل ما هو جديد في جهاز آيباد برو 2025.

جهاز iPad Pro M5 من Apple: ما الجديد؟

أعلنت شركة آبل العملاقة التي يقع مقرها الرئيسي في كوبرتينو للتو عن جهاز iPad Pro بإصدارين، 11 بوصة و13 بوصة. كلاهما مزود بشريحة M5 الأحدث ، والتي تعمل أيضًا على تشغيل أجهزة MacBook Pro الجديدة و Apple Vision Pro المُحدثة .

تأتي هذه الأجهزة بأربعة خيارات تخزين، وهي 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت و تحتوي إصدارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت على وحدة معالجة مركزية 9 أنوية مع 3 أنوية أداء و6 أنوية كفاءة، بينما تحتوي إصدارات 1 تيرابايت و2 تيرابايت على وحدة معالجة مركزية 10 أنوية مع 4 أنوية أداء بدلاً من 3. تأتي جميع الإصدارات الأربعة مع وحدة معالجة رسومية 10 أنوية ومحرك عصبي 16 نواة.



وفقًا لادعاءات Apple الرسمية، فإن جهاز iPad Pro M5 أسرع بما يصل إلى 3.7 مرات من جهاز iPad Pro M1 في عرض ثلاثي الأبعاد مع تتبع الأشعة في Octane X، مع زيادة ملحوظة قدرها 1.5 مرة مقارنةً بأجهزة iPad Pro التي تعمل بمعالج M4 من العام الماضي. هناك ترقيات مماثلة في أداء تحويل الفيديو ومن الإضافات اللافتة أيضًا أن أحدث أجهزة iPad Pro مزودة بمودم C1X من Apple وشريحة N1 اللاسلكية، مما يوفر دعمًا لأحدث معايير WiFi 7 وBluetooth 6.

بينما تظل معظم المواصفات الأخرى مشابهة لأجهزة iPad Pro 2024، تتميز طرازات M5 بشحن أسرع. يأتي iPad Pro 2025 مزودًا بمحول طاقة ديناميكي بقوة 40 واط، يمكنه شحن جهاز iPad حتى 50% في حوالي 30 دقيقة. وتزعم Apple أن الجهاز اللوحي الرائد سيوفر ما يصل إلى 10 ساعات من تصفح الإنترنت عبر شبكة WiFi.

يتميز طراز 11 بوصة بدقة 2420 × 1668 بكسل، بينما يوفر طراز 13 بوصة دقة أعلى تبلغ 2752 × 2064 بكسل. كما ستحصل على سطوع أقصى يبلغ 1600 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز (ProMotion)، وشاشة OLED، ودعم True Tone، ومجموعة ألوان واسعة P3، وطلاء مضاد للانعكاس.

أبل آيباد برو



للتصوير، تحتوي الجهة الخلفية على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل مع ماسح ضوئي بتقنية LiDAR ودعم تسجيل فيديو ProRes، بينما تتميز الجهة الأمامية بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة Center Stage. تحتوي أجهزة iPad Pro الجديدة من Apple على أربعة مكبرات صوت، وتعمل بنظام iPadOS 26 الجديد. ومن الميزات البارزة الأخرى ميزة Face ID للأمان، وهيكل فائق النحافة بسُمك 5.1 مم، ودعم لوحة مفاتيح Magic Keyboard وقلم Apple Pencil Pro (يباع منفصلًا).

التسعير والتوافر

تم الإعلان مؤخرًا عن جهاز iPad Pro (2025) باللونين الفضي والأسود الفلكي. تتوفر خيارات متعددة من التكوينات، لذا إليك تفاصيل الأسعار:

iPad Pro (11 بوصة، واي فاي)

256 جيجابايت - 99,900 روبية

512 جيجابايت - 119,900 روبية

1 تيرابايت - 159,900 روبية

1 تيرابايت (نسيج نانو) - 169,900 روبية

2 تيرابايت - 199,900 روبية

2 تيرابايت (نسيج نانو) - 209,900 روبية

iPad Pro (11 بوصة، خلوي)

256 جيجابايت - 119,900 روبية

512 جيجابايت - 139,900 روبية

1 تيرابايت - 179,900 روبية

1 تيرابايت (نسيج نانو) - 189,900 روبية

2 تيرابايت - 219,900 روبية

2 تيرابايت (نسيج نانو) - 229,900 روبية

iPad Pro (13 بوصة، واي فاي)

256 جيجابايت - 129,900 روبية

512 جيجابايت - 149,900 روبية

1 تيرابايت - 189,900 روبية

1 تيرابايت (نسيج نانو) - 199,900 روبية

2 تيرابايت - 229,900 روبية

2 تيرابايت (نسيج نانو) - 239,900 روبية

iPad Pro (13 بوصة، خلوي)

256 جيجابايت - 149,900 روبية

512 جيجابايت - 169,900 روبية

1 تيرابايت - 209,900 روبية

1 تيرابايت (نسيج نانو) - 219,900 روبية

2 تيرابايت - 249,900 روبية

2 تيرابايت (نسيج نانو) - 259,900 روبية

