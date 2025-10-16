نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الخارجة

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس تعليم الخارجة، شملت مدرستي السبط البحري الابتدائية الإعدادية المشتركة و25 يناير الابتدائية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، والاطمئنان على جاهزية المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وخلال جولتها، أشادت نائب المحافظ بما لمسته من انضباط والتزام داخل الفصول، ومستوى متميز في الأداء والتحصيل الدراسي، موجهةً بحصر نسب الغياب بين الطلاب وإعداد تقرير تفصيلي بأسبابها، وتكثيف المتابعة اليومية للحضور والانصراف ،

مشددة فى الوقت ذاته على تفعيل مبادرة الرعاية الاجتماعية للطلاب والهادفة إلى رعايتهم تربويًا ونفسيًا وتعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور.

كما كلفت الأبنية التعليمية بدراسة رفع كفاءة فناء مدرسة السبط البحري بما يتيح مساحة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، مع الاستغلال الأمثل لكامل الفراغات التعليمية لاستيعاب الكثافة الطلابية ، وبما يهيئ مناخًا تربويًا آمنًا ومستقرًا لحين الانتهاء من إنشاء المدرسة الجديدة.