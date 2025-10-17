بفستان أسود أنيق.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة أنيقة جمعت بين الكلاسيكية والجاذبية، حيث تألقت بفستان أسود من القطيفة بتصميم أوف شولدر أبرز أنوثتها ورُقيّها على السجادة الحمراء.

إطلالة مي سليم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائى

وجاء الفستان بقصة ضيقة من الخصر مع حزام بنفس الخامة أضاف لمسة من الفخامة، بينما تميز الذيل بانسيابية ناعمة منح الإطلالة طابعًا راقيًا يناسب أجواء المهرجان.

واختارت مي سليم حقيبة يد سوداء صغيرة، ونسّقت الإطلالة بمجوهرات فضية لامعة وعقد أنيق زاد من فخامة اللوك.

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب بسيط أبرز ملامحها، مع مكياج ناعم ركّز على العيون والشفاه الوردية، لتكمل إطلالتها بإطلالة أنثوية لافتة.

إطلالة مي سليم هذا العام نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بأنها من أكثر الإطلالات أناقة في مهرجان الجونة السينمائي 2025.