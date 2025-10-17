قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح
المصري يفرض التعادل السلبي على الاتحاد الليبي في طرابلس بالكونفدرالية
شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
غزل المحلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف شوشة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه قرر توقف برنامج "حقائق وأسرار" ابتداءا من يوم الخميس المقبل 23 أكتوبر، وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سبب وقف البرنامج الخاص به؛ أنه أحد المرشحين في قائمة الجيزة، والهيئة الوطينة للانتخابات تمنع ظهور أي إعلامي مرشح في الانتخابات.

وأكد: من الخميس القادم سيتوقف البرنامج، وسيعود بإذن الله بعد إجراء الانتخابات النيابية الشهر القادم، نلتقي قريبا وكل انتخابات وأنتم بخير.

خناقة على فلوس الانتخابات

من ناحية أخرى، عرض الإعلامي مصطفى بكري، خبر إلقاء القبض على رئيس حزب ونجله بالجيزة؛ بسبب “خناقة على فلوس الانتخابات”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصدرا أمنيا صرح بأن أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله و11 شخصا آخرين؛ على خلفية مشاجرة نشبت داخل مقر الحزب بالجيزة، بسبب خلافات مالية تتعلق بمبالغ تم الحصول عليها من بعض الأشخاص مقابل ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد مصطفى بكري، أن هذا الخبر له دلالات كبيرة، وأترك جهات التحقيق للتحقيق في هذه القضية، ولكن هذا مؤشر لا يحق ولا يصح أن يكون موجودا في الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن رئيس الحزب ونجله وعدا مرشحين بدخولهم الانتخابات باسم الحزب، ولم يفيا بوعودهما؛ بعدما حصلا منهم على مبالغ مالية. 

مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار وقف برنامج مصطفى بكري الانتخابات انتخابات مجلس النواب

