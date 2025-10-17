مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه قرر توقف برنامج "حقائق وأسرار" ابتداءا من يوم الخميس المقبل 23 أكتوبر، وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سبب وقف البرنامج الخاص به؛ أنه أحد المرشحين في قائمة الجيزة، والهيئة الوطينة للانتخابات تمنع ظهور أي إعلامي مرشح في الانتخابات.

وأكد: من الخميس القادم سيتوقف البرنامج، وسيعود بإذن الله بعد إجراء الانتخابات النيابية الشهر القادم، نلتقي قريبا وكل انتخابات وأنتم بخير.

خناقة على فلوس الانتخابات

من ناحية أخرى، عرض الإعلامي مصطفى بكري، خبر إلقاء القبض على رئيس حزب ونجله بالجيزة؛ بسبب “خناقة على فلوس الانتخابات”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصدرا أمنيا صرح بأن أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله و11 شخصا آخرين؛ على خلفية مشاجرة نشبت داخل مقر الحزب بالجيزة، بسبب خلافات مالية تتعلق بمبالغ تم الحصول عليها من بعض الأشخاص مقابل ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد مصطفى بكري، أن هذا الخبر له دلالات كبيرة، وأترك جهات التحقيق للتحقيق في هذه القضية، ولكن هذا مؤشر لا يحق ولا يصح أن يكون موجودا في الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن رئيس الحزب ونجله وعدا مرشحين بدخولهم الانتخابات باسم الحزب، ولم يفيا بوعودهما؛ بعدما حصلا منهم على مبالغ مالية.