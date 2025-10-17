خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله

عرض الإعلامي مصطفى بكري، خبر إلقاء القبض على رئيس حزب ونجله بالجيزة؛ بسبب “خناقة على فلوس الانتخابات”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصدر أمني صرح بأن أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله و11 شخصا آخرين؛ على خلفية مشاجرة نشبت داخل مقر الحزب بالجيزة، بسبب خلافات مالية تتعلق بمبالغ تم الحصول عليها من بعض الأشخاص مقابل ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد مصطفى بكري، أن هذا الخبر له دلالات كبيرة، وأترك جهات التحقيق للتحقيق في هذه القضية، ولكن هذا مؤشر لا يحق ولا يصح أن يكون موجودا في الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن رئيس الحزب ونجله وعدوا مرشحين بدخولهم الانتخابات باسم الحزب، ولم يفيا بوعودهما؛ بعدما حصلا منهم على مبالغ مالية.