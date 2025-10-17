بسمة وهبة: الألماس هيرخص عن الذهب .. مفاجأة تنتظر المقبلين على الزواج

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن مفاجأة غير متوقعة تخص أسعار المجوهرات، قائلة إن "الألماس سيشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، حتى أنه سيصبح أرخص من الذهب".

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أن هذه المفاجأة تُعد انفراجة حقيقية، خاصةً للشباب المقبلين على الزواج.

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أن : "كل فتاة اليوم أصبحت تقارن نفسها بصديقتها أو قريبتها، وتطالب بخاتم أو شبكة مثلها، ولكنني أؤكد لكم في برنامجي 90 دقيقة أن الألماس سينخفض سعره".

وتحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن أنواع مختلفة من العرائس والأسر عند التفاوض على الشبكة، مشيرة إلى أن البعض يفضل الذهب كونه لا يخسر في أغلب الأوقات، بينما يطلب البعض الآخر الألماس، مما يضع العريس في موقف صعب وحالة من التوتر بسبب تعدد المتطلبات. وقالت: "هناك أيضًا من يرضى بدبل فقط أو حتى ذهب صيني، وهؤلاء أراهم أكثر سعادة ورضا، لأن المسألة ليست في قيمة الخاتم بقدر ما هي في القَدر والنصيب".

وفيما يخص سوق الذهب، لفتت الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن المشهد ليس محليًا فقط، بل عالمي، حيث عرضت فيديو لأشخاص يصطفون ليس من أجل هاتف محمول جديد، بل لشراء وبيع الذهب.

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا مفاجئًا بعد أن كانت قد انخفضت، ووصفت الزيادة بأنها "صادمة وغير مسبوقة"، مشيرة إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 6510 جنيهات، وعيار 21 وصل إلى 5820 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4988 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46560 جنيهًا.

وأتمت: "الناس التي تحتفظ بالسبائك عليها أن تراقب السوق لتعرف ما إذا كانت ستبيع أو تحتفظ بها، لأن هناك توقعات بارتفاعات جديدة".