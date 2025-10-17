قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح
توك شو

بسمة وهبة: الألماس هيرخص عن الذهب .. مفاجأة تنتظر المقبلين على الزواج

بسمة وهبة
بسمة وهبة
عادل نصار

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن مفاجأة غير متوقعة تخص أسعار المجوهرات، قائلة إن "الألماس سيشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، حتى أنه سيصبح أرخص من الذهب".

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أن هذه المفاجأة تُعد انفراجة حقيقية، خاصةً للشباب المقبلين على الزواج. 

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أن : "كل فتاة اليوم أصبحت تقارن نفسها بصديقتها أو قريبتها، وتطالب بخاتم أو شبكة مثلها، ولكنني أؤكد لكم في برنامجي 90 دقيقة أن الألماس سينخفض سعره".

وتحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن أنواع مختلفة من العرائس والأسر عند التفاوض على الشبكة، مشيرة إلى أن البعض يفضل الذهب كونه لا يخسر في أغلب الأوقات، بينما يطلب البعض الآخر الألماس، مما يضع العريس في موقف صعب وحالة من التوتر بسبب تعدد المتطلبات. وقالت: "هناك أيضًا من يرضى بدبل فقط أو حتى ذهب صيني، وهؤلاء أراهم أكثر سعادة ورضا، لأن المسألة ليست في قيمة الخاتم بقدر ما هي في القَدر والنصيب".

وفيما يخص سوق الذهب، لفتت الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن المشهد ليس محليًا فقط، بل عالمي، حيث عرضت فيديو لأشخاص يصطفون ليس من أجل هاتف محمول جديد، بل لشراء وبيع الذهب. 

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا مفاجئًا بعد أن كانت قد انخفضت، ووصفت الزيادة بأنها "صادمة وغير مسبوقة"، مشيرة إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 6510 جنيهات، وعيار 21 وصل إلى 5820 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4988 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46560 جنيهًا. 

وأتمت: "الناس التي تحتفظ بالسبائك عليها أن تراقب السوق لتعرف ما إذا كانت ستبيع أو تحتفظ بها، لأن هناك توقعات بارتفاعات جديدة".

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

