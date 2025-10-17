قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

فرج الموجي وكنزي في فقرة غنائية مميزة ضمن مهرجان الموسيقى العربية

فرج الموجي و كنزي في مهرجان الموسيقى العربية
فرج الموجي و كنزي في مهرجان الموسيقى العربية
أوركيد سامي

شهد مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، الذي يحمل اسم "أم كلثوم"، فقرة غنائية مميزة قدمها الفنان فرج الموجي والفنانة الشابة كنزي. وذلك في إطار فعاليات المهرجان المقام على مسرح دار الأوبرا المصرية، بحضور حشد من نجوم الفن والجمهور المتذوق للموسيقى العربية الأصيلة.

قدّمت فرج الموجي وكنزي مجموعة من الأغاني التي تجمع بين الطرب الأصيل واللمسات الحديثة، حيث تفاعل الحضور مع الأغاني التي أداها الثنائي، والتي تنوعت بين كلاسيكيات الغناء العربي وبعض الأعمال المعاصرة. وقد لاقت الفقرة الغنائية استحسانًا كبيرًا من الجمهور، الذي أشاد بالتناغم الكبير بين الصوتين والأداء المتقن.

وتُعتبر هذه الفقرة جزءًا من برنامج مهرجان الموسيقى العربية الذي يحمل هذا العام اسم "أم كلثوم"، تكريمًا للإرث الكبير الذي تركته كوكب الشرق في تاريخ الموسيقى العربية. المهرجان مستمر في تقديم حفلات فنية متنوعة، بمشاركة نخبة من النجوم، ويُتوقع أن يستمر في جذب الأنظار طوال أيامه المقبلة.


يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية: الفعالية الأبرز في عالم الفن العربي

يُعد مهرجان الموسيقى العربية من أبرز الأحداث الموسيقية في العالم العربي، حيث يُنظم سنويًا في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ويجمع أشهر نجوم الغناء والموسيقى من مختلف أنحاء العالم العربي للاحتفال بالإرث الموسيقي العربي الأصيل.

تاريخ المهرجان

أُقيم المهرجان لأول مرة في عام 1992، وهدفه الأساسي هو الاحتفاء بالتراث الموسيقي العربي والحفاظ عليه. ومنذ انطلاقه، أصبح المهرجان منصة ثقافية وفنية هامة تُعرض خلالها الأعمال الموسيقية المتميزة التي أثرت في تاريخ الفن العربي.

دورة "أم كلثوم"

في دورته الـ33، يحمل مهرجان الموسيقى العربية اسم "أم كلثوم"، تكريمًا لكوكب الشرق، التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ الموسيقى العربية. هذا العام، تسلط الأضواء على فن الغناء الأصيل، حيث يجمع المهرجان بين الأجيال الجديدة من الفنانين والفنانين الكبار في حفلٍ يخل

مهرجان الموسيقى العربية ام كلثوم اخبار الفن نجوم الفن

