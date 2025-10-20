إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل

تصاعدت الاحتجاجات التي تقودها جماعة الحريديم اليهودية ضد قانون التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، حيث شهدت مدينتا نيويورك والقدس مظاهرات واسعة، رافقتها مواجهات مع الشرطة وإصابة عدد من عناصرها.

احتجاجات الحريديم تتصاعد ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل

ففي مدينة نيويورك، تظاهر الآلاف من الحريديم أمام القنصلية الإسرائيلية احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الاضطهاد الديني والتجنيد القسري لليهود المتدينين".

احتجاجات حريدية تضع إسرائيل في مأزق

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لإسرائيل، داعين إلى وقف الحروب والتمييز ضد الجماعات الدينية.

وتظمت التظاهرة من قبل "المؤتمر الحاخامي المركزي"، بمشاركة حاخامات من طائفة "ساتمار الحسيدية" وقادة من الجاليات الحريدية في الولايات المتحدة، الذين عبروا عن رفضهم الشديد لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه طلاب المدارس الدينية.

واتهم المتظاهرون السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مداهمات ليلية في الأحياء الحريدية واعتقال شبان يرفضون أداء الخدمة العسكرية، معتبرين ذلك انتهاكًا لحقوقهم الدينية.

غضب الحريديم ينفجر الشرطة تقابل بالحجارة وخراطيم المياه

اندلعت وفي القدس احتجاجات مماثلة مساء الأحد، أدت إلى إصابة شرطيين، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية، التي أفادت بأن مئات المتظاهرين أغلقوا الطرق، وأشعلوا النيران في حاويات النفايات، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، واعتقلت اثنين من المشاركين بعد اتهامهم بالإخلال بالنظام العام، فيما لا تزال قوات الشرطة وحرس الحدود منتشرة في المكان لتأمين المنطقة.

وكانت جماعة من الحريديم قد تجمعت أيضًا الأسبوع الماضي أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مطالبة بإصدار عفو عن نحو 25 معتقلاً من رافضي الخدمة العسكرية، في وقت أُفرج فيه عن مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة.