قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل

احتجاجات جماعة الحريديم اليهودية
احتجاجات جماعة الحريديم اليهودية

تصاعدت الاحتجاجات التي تقودها جماعة الحريديم اليهودية ضد قانون التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، حيث شهدت مدينتا نيويورك والقدس مظاهرات واسعة، رافقتها مواجهات مع الشرطة وإصابة عدد من عناصرها.

احتجاجات الحريديم تتصاعد ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل

ففي مدينة نيويورك، تظاهر الآلاف من الحريديم أمام القنصلية الإسرائيلية احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الاضطهاد الديني والتجنيد القسري لليهود المتدينين". 

احتجاجات حريدية تضع إسرائيل في مأزق

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لإسرائيل، داعين إلى وقف الحروب والتمييز ضد الجماعات الدينية.

وتظمت التظاهرة من قبل "المؤتمر الحاخامي المركزي"، بمشاركة حاخامات من طائفة "ساتمار الحسيدية" وقادة من الجاليات الحريدية في الولايات المتحدة، الذين عبروا عن رفضهم الشديد لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه طلاب المدارس الدينية.

واتهم المتظاهرون السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مداهمات ليلية في الأحياء الحريدية واعتقال شبان يرفضون أداء الخدمة العسكرية، معتبرين ذلك انتهاكًا لحقوقهم الدينية.

غضب الحريديم ينفجر الشرطة تقابل بالحجارة وخراطيم المياه

اندلعت وفي القدس احتجاجات مماثلة مساء الأحد، أدت إلى إصابة شرطيين، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية، التي أفادت بأن مئات المتظاهرين أغلقوا الطرق، وأشعلوا النيران في حاويات النفايات، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، واعتقلت اثنين من المشاركين بعد اتهامهم بالإخلال بالنظام العام، فيما لا تزال قوات الشرطة وحرس الحدود منتشرة في المكان لتأمين المنطقة.

وكانت جماعة من الحريديم قد تجمعت أيضًا الأسبوع الماضي أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مطالبة بإصدار عفو عن نحو 25 معتقلاً من رافضي الخدمة العسكرية، في وقت أُفرج فيه عن مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة.

الحريديم جماعة الحريديم الحريديم اليهودية جماعة الحريديم اليهودية التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي احتجاجات الحريديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

ترشيحاتنا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد