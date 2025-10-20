قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية

شدد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة أن يكون هناك مردود إيجابي متبادل في التعاطي العربي-العربي، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية هي أول مؤسسة إقليمية في العالم انطلقت من مصر.


وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنه من الطبيعي أن يكون هناك تنافس على القيادة بين دول العالم العربي، قائلاً:" لا يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية ، بينما تزعجني السلبية، على العكس، التنافس جيد، لكني أخشى من السلبية لأنها تؤدي إلى التكاسل."

وعن ترشيحه وتردد اسمه كمرشح محتمل لمصر لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، علق قائلًا:"هناك أربع خطوات تجري حاليًا لاختيار الأمين العام للجامعة العربية دون الحديث عن الأسماء، تبدأ بترشيح داخلي، ثم التشاور مع الدول الأخرى، ثم توصية من مجلس وزراء الجامعة العربية في مارس القادم، وأخيرًا التوصية في القمة، وهذه الخطوات جارية حاليًا."

