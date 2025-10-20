وزير الخارجية الأسبق يوجه رسائل هامة للسلطة الفلسطينية وحماس

وجه السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، رسائل هامة للعالم العربي وللسلطة الفلسطينية وحركة حماس، قائلاً: “بالنسبة للعالم العربي علينا أن نتعلم من تاريخنا ونتباهى به لكن مع ضرورة التخطيط للمستقبل”.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: “أقول للسلطة الفلسطينية انشطوا واجمعوا الفلسطينيين تحت موقف واحد ورسالتي إلى حماس ضعوا مصلحة فلسطين أولويةً فوق التوجه الأيديولوجي”.

وعن الدور المصري، قال : “سعيد بتطور المواقف السياسية المصرية وفيه نشاط أكثر وهناك فكر وبناء لكن أمامنا مشروع طويل”.

وعن قلقه من مشروع سد النهضة، قال: بالطبع قلق وعندما كنت وزير خارجية كان ثلاثة ملفات رئيسية تشغلني أولهم حماية الثورة ثم المياه والقضية الفلسطينية وموضوع المياه خطر ليس فقط لارتباطه بسد النهضة لكن في كل منطقة الشرق الاوسط تعاني من جفاف مائي شديد وندرة مائية كبيرة، منوها أن أمان المنطقة مرتبط بتفاعل إيران مع دول المنطقة، وخاصة دول الجوار.

وعن ترشيحه وتردد اسمه كمرشح محتمل لمصر لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، علق قائلًا:"هناك أربع خطوات تجري حاليًا لاختيار الأمين العام للجامعة العربية دون الحديث عن الأسماء. تبدأ بترشيح داخلي، ثم التشاور مع الدول الأخرى، ثم توصية من مجلس وزراء الجامعة العربية في مارس القادم، وأخيرًا التوصية في القمة. وهذه الخطوات جارية حاليًا".