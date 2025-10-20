قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
ترامب يعين رجل أعمال مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى العراق
السقوط في أنفيلد.. تراجع نتائج ليفربول وأرقام سلبية لمحمد صلاح
إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
وزير الخارجية الأسبق يوجه رسائل هامة للسلطة الفلسطينية وحماس

السفير نبيل فهمي
السفير نبيل فهمي
محمد شحتة

وجه السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، رسائل هامة للعالم العربي وللسلطة الفلسطينية وحركة حماس، قائلاً: “بالنسبة للعالم العربي علينا أن نتعلم من تاريخنا ونتباهى به لكن مع ضرورة التخطيط للمستقبل”.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: “أقول للسلطة الفلسطينية انشطوا واجمعوا الفلسطينيين تحت موقف واحد ورسالتي إلى حماس ضعوا مصلحة فلسطين أولويةً فوق التوجه الأيديولوجي”.

وعن الدور المصري، قال : “سعيد بتطور المواقف السياسية المصرية وفيه نشاط أكثر وهناك فكر وبناء لكن أمامنا مشروع طويل”.

وعن قلقه من مشروع سد النهضة، قال: بالطبع قلق وعندما كنت وزير خارجية كان ثلاثة ملفات رئيسية تشغلني  أولهم حماية الثورة ثم المياه والقضية الفلسطينية وموضوع المياه خطر  ليس فقط لارتباطه بسد النهضة لكن في كل منطقة الشرق الاوسط تعاني من جفاف  مائي شديد وندرة مائية كبيرة، منوها أن أمان المنطقة مرتبط بتفاعل إيران مع دول المنطقة، وخاصة دول الجوار.

وعن ترشيحه وتردد اسمه كمرشح محتمل لمصر لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، علق قائلًا:"هناك أربع خطوات تجري حاليًا لاختيار الأمين العام للجامعة العربية دون الحديث عن الأسماء. تبدأ بترشيح داخلي، ثم التشاور مع الدول الأخرى، ثم توصية من مجلس وزراء الجامعة العربية في مارس القادم، وأخيرًا التوصية في القمة. وهذه الخطوات جارية حاليًا".

