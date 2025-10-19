بعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحماس.. عمرو أديب: اتفاق السلام بشأن غزة أصبح في خطر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن اتفاق السلام بشأن غزة أصبح في خطر، خاصة أنه قد يحدث أمر جلل، فنحن في ظروف متوترة بين حماس وإسرائيل، خاصة أن هناك أنباء بان حماس هاجمت رفح الفلسطينية، وردت عليها قوات الإحتلال

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، ان هناك استهداف لعناصر إسرائيلية ومازال حتى الأن هناك هجمات، حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لديه رغبة في أن يصبح إتفاق السلام ووقف إطلاق النار لاغيا



وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن معبر رفح مفتوح من الجهة المصرية، أما من جهة فلسطين فقد تم إغلاقة وإسرائيل منعت دخول المساعدات لقطاع غزة.