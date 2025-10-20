قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
أخبار البلد

هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
رشا عوني

أسعار الفراخ اليوم .. أكثر ما يتابعه المواطنون بشكل يومي خاصة في ظل انخفاض أسعار الدواجن مؤخراً بشكل ملحوظ.

 ويتفاعل الكثير مع الأسعار والبحث عن أسعار الفراخ يومياً بكل أنواعها وخاصة سعر البانيه باعتباره الأكثر طلباً. 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الاثنين  ٢٠ أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك

 

سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 20-10-2025

 

ظل سعر الفراخ البيضاء في سوق الجملة ثابتًا عند 64 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار البيع للمستهلك في محلات التجزئة بين 64 و73 جنيهًا للكيلو، وذلك باختلاف المنطقة ومكان البيع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم الاثنين 

استقرت أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين دون أي تغيير ملحوظ مقارنة بما كانت عليه أمس، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة حوالي 106 جنيهات، بينما وصل سعر البيع للمستهلك في محلات التجزئة إلى نحو 114 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم الاثنين 

كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة 88 جنيهًا، بينما وصل سعره في محلات التجزئة إلى حوالي 98 جنيهًا.

سعر كيلو البانية اليوم الاثنين في الأسواق 

تفاوت سعر كيلو البانيه في الأسواق المحلية ومحلات التجزئة بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.

اسعار الدواجن اليوم 

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 

  • سعر كرتونة البيض الأبيض : ١٥٠-١٥٥ جنيه
  • سعر كرتونة البيض الأحمر : ١٤٥ -١٦٠ جنيه 
  • سعر كرتونة البيض البلدي : ١٢٥-١٣٠ جنيه
     

أسعار الأعلاف اليوم

 استقرت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر طن علف البياض 16% بروتين نحو 19،200 جنيه، وعلف البادي نامي حوالي 21،000 جنيه للطن، بينما سجل علف النامي 21،800 جنيه للطن.

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 

استقرت أيضًا أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية، حيث جاء سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 25 و25.5 جنيهًا، وسجل الكتكوت الساسو من 13 إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح الكتكوت البلدي الحر بين 7 و7.5 جنيه، وبلغ الكتكوت المشعر نحو 7.5 إلى 8 جنيهات.

اسعار الدواجن والكتاكيت اليوم 

تراجع اسعار الدواجن 

تراجعت اسعار الدواجن  في المزارع والأسواق، بعد ارتفاعها الاسبوع الماضي.

 وتراجع سعر كيلو الدواجن في الأسواق بنحو  جنيهين، بعد أن ارتفع أول الاسبوع الماضي بين 4 إلى 5 جنيهات.

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 63 جنيهًا للكيلو.

