700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
اقتصاد

الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة

الصين
الصين
وكالات


سعى مسؤولون صينيون، خلال زيارة إلى واشنطن، لتهدئة المخاوف حيال التصعيد المفاجئ لقيود تصدير المعادن النادرة، في محاولة لتخفيف حدة رد الفعل الدولي بينما تستمر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

أبلغ الوفد الصيني نظراءه الدوليين، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، أن قيود التصدير المشددة لن تضر بالتدفقات التجارية الطبيعية، بحسب أشخاص مطلعين.
وأضاف الأشخاص، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات، أن المسؤولين أوضحوا أن الصين تسعى لوضع آلية طويلة الأجل من خلال الإجراءات التي جاءت رداً على استفزازات أميركية مثل توسيع نطاق العقوبات لتشمل الوحدات التابعة لشركات مدرجة على القائمة السوداء.

ردود فعل دولية واسعة

تحرك الصين غير المسبوق بشأن المعادن النادرة أثار ردود فعل دولية واسعة خلال الأسبوع الماضي، حيث عبّر مسؤولون من أوروبا واليابان عن قلقهم إزاء استقرار سلسلة التوريد. كما أن التوترات المتصاعدة أتاحت للولايات المتحدة فرصة لحشد حلفائها، ما شكل انتكاسة لجهود الصين الرامية لتعزيز علاقاتها على الساحة الدولية.

تتماشى الرسالة التي وجهها المسؤولون الصينيون في اجتماعات واشنطن مع تصريحات وزارة التجارة في الآونة الأخيرة التي أكدت أن الضوابط ليست حظراً على التصدير، وأن الطلبات المؤهلة للاستخدام المدني لديها فرصة للحصول على الموافقة. وكان وزير التجارة وانغ ونتاو قد عزا تفاقم التوترات التجارية مع واشنطن في الآونة الأخيرة إلى الإجراءات الأميركية.

الصين المعادن النادرة المعادن الولايات المتحدة صندوق النقد

